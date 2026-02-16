L’Ambasciata del Canada in Italia, in collaborazione con Invest in Canada e il Ministero delle Risorse Naturali del Canada, annuncia il Forum Canada sui minerali critici, che si terrà a Roma, lunedì 16 febbraio 2026.

Programma dell’evento

L’evento si è aperto di prima mattina, ore 10:30 con la registrazione e caffè di benvenuto e poi seguiti dai saluti istituzionali di: S. E. Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada in Italia, On. Anita Anand, Ministra degli Affari Esteri del Canada, On. Valentino Valentini, Viceministro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e On. Laurel Broten, Amministratore Delegato, Invest in Canada.

Alti funzionari canadesi e italiani hanno discusso di come i due paesi stanno collaborando per rafforzare la resilienza e la trasparenza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici, anche attraverso l’Alleanza per la produzione di minerali critici del G7. La discussione sottolineerà la necessità di collaborare tra alleati per portare avanti progetti che mitigano le vulnerabilità della catena di approvvigionamento. I funzionari discuteranno anche di come il Canada e l’Italia stanno promuovendo lo sviluppo e l’integrazione delle filiere attraverso un forte sostegno governativo. La conversazione informale è stata moderata dall’ On. Laurel Broten, Amministratore Delegato, Invest in Canada. Relatori: Isabella Chan, Inviata speciale del Canada per l’Alleanza per la produzione di minerali critici e Viceministra aggiunta senior, Settore terre e minerali, Ministero delle Risorse Naturali canadese e Alberto Castronovo, Inviato speciale dell’Italia per l’Alleanza per la produzione di minerali critici e Capo dell’unità internazionalizzazione – Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Invece, alle 11:50 si è tenuta la sessione di presentazioni. Il Canada possiede abbondanti riserve di minerali critici su tutto il territorio nazionale. In questa sessione, alcune aziende canadesi selezionate hanno discusso di come i loro progetti siano pronti a fornire un approvvigionamento alternativo e sicuro di minerali critici ai settori automobilistico, della difesa e della produzione avanzata in Europa.

Concluso il pranzo di Networking, alle 15:00 fino alle 17:00 si terranno incontri b2b. Opportunità per le aziende italiane interessate a esplorare collaborazioni con proponenti canadesi nel settore dei minerali critici di incontrarsi faccia a faccia. Gli incontri B2B saranno programmati in anticipo e organizzati in sessioni di 25 minuti. In base alla disponibilità, sarà possibile iscriversi anche in loco.