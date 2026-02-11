Febbraio 2026: La Cultura Italo-Argentina in Primo Piano alla Casa Argentina

La Casa Argentina in Italia offre un ricco programma culturale per febbraio che celebra il legame profondo tra Italia e Argentina attraverso l’arte e la musica tradizionale.

Mostra Collettiva “Dialoghi Senza Frontiere”

Fino al 27 febbraio sarà possibile visitare la mostra collettiva “Dialoghi Senza Frontiere. Nove Voci dell’Arte tra Italia e Argentina”, una esposizione di arte contemporaneo realizzata in collaborazione con ContArt Gallery. La proposta mette in valore il vincolo tra i due paesi attraverso le opere di artisti emergenti e consacrati, offrendo una prospettiva sulle pratiche artistiche attuali nel contesto italo-argentino.

Concerto di Tango | Trío Piraña Vegana

Un momento imprescindibile del programma sarà il concerto di tango in programma mercoledì 25 febbraio alle 18.00 presso l’Auditorio Ginastera della Casa Argentina in Italia. Il trio di artisti argentini, composto da Mariano Navone al bandoneón, Irene Rizzo al piano e la voce di Luciano Miotto, presenterà un repertorio dedicato agli emblemi del tango argentino, trasportando il pubblico nel cuore della tradizione musicale argentina.

Informazioni Pratiche

La Casa Argentina in Italia si trova in Via Vittorio Veneto 7, Roma ed è visitabile da lunedì a venerdì dalle 13.00 alle 18.30. Lo spazio di coworking della Biblioteca Argentina è disponibile a partire dalle 14.00.