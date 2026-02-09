Il Festival Internazionale della Magia torna a San Marino: Raul Cremona al Gran Galà

Dal 13 al 15 marzo 2026 la Repubblica di San Marino tornerà a essere capitale internazionale dell’illusionismo con il 27° Festival Internazionale della Magia, appuntamento ormai storico che si svolgerà con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Un evento che, anno dopo anno, conferma il ruolo del Titano come punto di riferimento nel panorama mondiale dell’arte magica, capace di coniugare qualità artistica, prestigio e una forte vocazione all’apertura verso il grande pubblico.

Cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, il Gran Galà della Magia, in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Dogana. A rendere ancora più speciale la serata sarà una conduzione d’eccezione: sul palco salirà infatti Raul Cremona, uno degli artisti più noti e apprezzati dello spettacolo italiano, chiamato a guidare il pubblico in un viaggio tra comicità, stupore e grandi illusioni.

Attore, comico, illusionista e volto amatissimo della televisione, Raul Cremona rappresenta una figura di riferimento assoluta nel mondo della magia contemporanea. La sua lunga carriera, che attraversa il teatro, il cabaret e i grandi successi televisivi, lo ha consacrato come interprete capace di unire l’eleganza dell’arte magica a un ritmo narrativo inconfondibile, fatto di ironia intelligente e raffinata leggerezza. La sua presenza al Festival è sinonimo di garanzia artistica e di uno spettacolo in grado di parlare a pubblici diversi, dagli appassionati agli spettatori alla prima esperienza.

Il legame tra Raul Cremona e la Repubblica di San Marino è, inoltre, profondo e consolidato nel tempo. L’artista è stato infatti insignito del Premio Monte Titano, prestigioso riconoscimento assegnato a personalità che hanno contribuito in maniera significativa a valorizzare il Festival e a promuovere l’immagine culturale sammarinese a livello internazionale. Un rapporto costruito sulla stima reciproca e su una visione condivisa dell’arte come strumento di dialogo e crescita culturale.

Il Gran Galà della Magia rappresenterà il momento apicale dell’intera manifestazione, portando sul palco del Titano un cast di artisti di fama internazionale. Sotto la guida di Raul Cremona, la serata si preannuncia come un incontro riuscito tra la tradizione del varietà e la suggestione delle grandi illusioni, offrendo al pubblico un’esperienza spettacolare di alto profilo, all’altezza della storia e del prestigio del Festival.