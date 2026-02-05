L’Ambasciata Colombiana in Italia organizza un workshop sulla tratta di esseri umani

Presso la sede dell’Ambasciata di Colombia in Italia si è tenuto il workshop su “Tratta di esseri umani: strumenti pratici e informazioni su come riconoscerla e agire in un caso”, con la partecipazione di organizzazioni della società civile colombiana in Italia e di membri del corpo diplomatico latinoamericano accreditato in Italia.

Il workshop si proponeva di avviare un dibattito sulle tipologie di violenza contro le persone esistenti e sugli strumenti disponibili in Italia affinché le vittime di queste piaghe, in particolare della tratta di esseri umani, possano accedervi.

Durante l’apertura dell’evento, l’Ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha sottolineato il fermo impegno del governo colombiano nella lotta alla tratta di esseri umani, dando priorità all’assistenza e alla protezione completa delle vittime, sia all’interno del Paese che ai cittadini colombiani all’estero. L’Ambasciatrice ha inoltre sottolineato che la Colombia sta lavorando per rafforzare i meccanismi di cooperazione internazionale per promuovere gli sforzi di prevenzione, investigazione e perseguimento penale, nonché per rafforzare le capacità nazionali di supporto alle vittime.

Il workshop ha visto la partecipazione dei relatori Daniela Vita e Francesco Miraglia, rinomati specialisti della violenza di genere e autori del libro Ma il problema sono io?, un’opera che analizza il dilemma interiore e sociale di numerose donne, che si chiedono se siano percepite come un problema sia dalla società che dal sistema giudiziario stesso.

I relatori, attingendo alla loro vasta esperienza professionale, hanno condiviso spunti preziosi sul tema della violenza contro le donne, nonché gli strumenti e le informazioni necessarie per sapere come agire di fronte a questi fenomeni, sia da una prospettiva legale che psicosociale.

In seguito al workshop, le organizzazioni colombiane in Italia, insieme ai relatori del workshop e in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato della Colombia a Roma, sperano di pubblicare una tabella di marcia per assistere le vittime della tratta di esseri umani e promuovere la formazione su questo argomento.