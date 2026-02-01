COP32: FAO pronta a rafforzare il partenariato con l’Etiopia
Davide Guacci
- Etiopia

COP32: FAO pronta a rafforzare il partenariato con l’Etiopia

COP32: FAO pronta a rafforzare il partenariato con l’Etiopia

foto-articolo
Etiopia - 1 Febbraio 2026

di Davide Guacci

Condividi: