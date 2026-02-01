COP32: FAO pronta a rafforzare il partenariato con l’Etiopia

L’Ambasciatore Demitu Hambisaa ha incontrato presso la sede centrale della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) il Vice Direttore Generale e Direttore degli Affari di Gabinetto, Godfrey Magwenzi, per discutere del ruolo dell’Etiopia quale Paese ospitante della COP32, prevista per novembre 2027 ad Addis Abeba.

Nel corso dell’incontro, le parti hanno esaminato le prospettive di collaborazione e il contributo che la FAO potrà offrire a sostegno dell’organizzazione della Conferenza delle Parti, con particolare attenzione alle tematiche legate alla sicurezza alimentare, all’agricoltura sostenibile e alla resilienza climatica. Il Vice Direttore Generale Magwenzi ha confermato la disponibilità dell’Organizzazione a fornire un supporto concreto e a rafforzare il partenariato con l’Etiopia nel percorso di preparazione della COP32.

Il colloquio ha inoltre consentito un confronto approfondito sulle attività future da sviluppare congiuntamente, evidenziando la necessità di un coordinamento efficace tra le istituzioni etiopi e la FAO al fine di valorizzare il ruolo dell’agricoltura e dei sistemi alimentari nelle politiche climatiche globali.

L’incontro si inserisce nel quadro degli sforzi diplomatici dell’Etiopia per consolidare il sostegno delle organizzazioni internazionali in vista della COP32, promuovendo una cooperazione multilaterale orientata a risultati concreti e duraturi.