San Marino ridefinisce il futuro della mobilità:al via Smuvi, il trasporto intelligente che cambia le regole

La Repubblica di San Marino compie un passo decisivo verso un servizio di trasporto pubblico d’avanguardia. Dal 2 marzo 2026, il territorio sammarinese diventerà il teatro di una trasformazione radicale nel settore del trasporto pubblico con il debutto di Smuvi. Si tratta di un cambio di paradigma totale: il superamento del trasporto con percorsi fissi ed orari fissi a favore di un ecosistema di mobilità dinamica, condivisa e interamente calibrata sulle necessità del singolo utente.



“L’introduzione di Smuvi rappresenta un atto di fiducia verso l’innovazione come strumento per migliorare la quotidianità dei nostri concittadini”, dichiara Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con AASS. “Abbiamo voluto un sistema capace di ascoltare le esigenze di chi lavora e si sposta sul territorio, garantendo un diritto alla mobilità più equo, capillare e finalmente svincolato da logiche ormai superate”.



Una rivoluzione logistica: il bus arriva quando lo desideri Il cuore di Smuvi risiede nella sua capacità di adattamento in tempo reale. Per decenni, i cittadini hanno dovuto confrontarsi con orari e percorsi dei bus rigidi; oggi, grazie a una sofisticata piattaforma tecnologica, è il mezzo pubblico a modellarsi alle esigenze dell’utente. Attraverso l’applicazione dedicata — o tramite prenotazione telefonica al numero 0549 883700 per garantire la massima inclusività — ogni cittadino può pianificare i propri spostamenti in autonomia. Il sistema coordina istantaneamente la flotta, ottimizzando i tragitti per ridurre i tempi di percorrenza, i costi improduttivi e annullare le attese alle fermate.



Sul valore strategico dell’operazione interviene Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio con delega ai Trasporti: “Il progetto è il risultato di una pianificazione oculata che trasforma il trasporto pubblico da centro di costo a investimento sociale. Smuvi ci permette di razionalizzare le risorse, reinvestendo quell’efficienza in un servizio gratuito per sette mesi che abbatte le barriere d’accesso e promuove concretamente la sostenibilità ambientale del Paese”.



Dettagli e architettura del nuovo servizio il nuovo servizio è stato ideato per massimizzare la disponibilità ed efficienza nei diversi periodi della giornata:



 Trasporto con linee fisse e scolastico: per garantire il trasporto casa – istituti scolastici e viceversa, le attuali linee di trasporto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) saranno mantenute invariate nelle fasce orarie 6:30–8:00 e 12:30–14:30. Nulla cambia quindi per gli studenti e per gli utenti che utilizzano il servizio pubblico in questi orari di maggiore affluenza.



 Sarà soppressa la linea 8;



 la nuova linea 47: nelle ore centrali della mattina e dal primo pomeriggio al termine del servizio le attuali linee 4 e 7 confluiranno in un’unica direttrice ad orari fissi, la 47, che garantirà solo nei giorni feriali un collegamento continuo tra San Marino Città, l’Ospedale, Dogana ed il capolinea di Rovereta;

 SMUVI sarà operativo tra le attuali fermate degli autobus tutti i giorni feriali (dalle ore 8:30 alle ore 20:00), domenica e festivi (dalle ore 8:00 alle ore 20:00);



 SMUVI sarà attivo anche di sera il venerdì e sabato e tutti i giorni prefestivi il trasporto fino alle ore 01:00 del giorno successivo;



 con SMUVI l’utente riceverà sul proprio dispositivo precise informazioni e potrà monitorare la posizione dell’autobus prima e durante il viaggio in tempo reale.

“Sotto il profilo operativo, l’Azienda ha profuso un impegno straordinario per integrare la nuova tecnologia con la rete esistente”, sottolinea Raoul Chiaruzzi, Direttore di AASS. “Smuvi non sostituisce ma potenzia: è stata creata un’architettura dove le linee 4, 7 e 47 costituiscono la spina dorsale del servizio, mentre il servizio a chiamata ramifica la nostra presenza in ogni Castello, offrendo un servizio prima inesistente”.



L’integrazione tra istituzioni ha giocato un ruolo chiave nel dare un volto a questa innovazione. “Il coinvolgimento dell’Ateneo in progetti di questa portata conferma il ruolo dell’Università come motore di sviluppo e partner strategico per il Paese”, afferma Laura Gobbi, Direttrice Generale dell’Università di San Marino. “Mettere le nostre competenze al servizio di un sistema che migliora direttamente la vita dei cittadini è parte integrante della nostra missione. Smuvi dimostra come il dialogo tra ricerca e amministrazione pubblica possa generare soluzioni concrete, moderne ed efficaci per l’intera comunità sammarinese”.



Un investimento sul benessere sociale: gratuità totale Per sottolineare la portata di questa svolta e incentivare l’abbandono del mezzo privato, il Governo e AASS hanno valutato opportuno introdurre la gratuità per il trasporto pubblico dal giorno del lancio fino al 30 settembre 2026. Sette mesi di mobilità libera e illimitata permetteranno a ogni sammarinese ed agli ospiti della Repubblica di scoprire come la tecnologia possa realmente migliorare la qualità della vita quotidiana, riducendo al contempo le emissioni e il traffico nel nostro territorio.



Fondamentale è stata anche la cura dell’identità visiva del servizio. “Il contributo dell’Università di San Marino ha riguardato l’area della comunicazione per il lancio del servizio, con l’elaborazione del logo, dei manifesti, della grafica dell’app e così via”, spiega Massimo Brignoni, Direttore del corso di laurea magistrale in Design. “A occuparsene è stato un team che ho coordinato insieme a Laura Tentoni, una nostra ex studentessa oggi professionista. L’obiettivo è trasmettere in maniera efficace, diretta e concreta le caratteristiche dei servizi e l’identità di chi li offre. In passato – ricorda l’accademico – avevamo già contribuito al Servizio Trasporti Sammarinese dell’AASS con il nuovo logo e l’immagine coordinata”.

Verso una Repubblica Smart con Smuvi, San Marino non si limita a modernizzare il modo di muoversi: sceglie di diventare un modello di riferimento per la mobilità sostenibile. È un invito alla cittadinanza a essere protagonista di una trasformazione che mette il tempo delle persone al centro di ogni viaggio. Le informazioni tecniche aggiornate, le FAQ dettagliate e i link per il download dell’applicazione saranno messi a disposizione sul portale istituzionale di AASS.