Concierto de tango fusiòn

Giovedì 29 gennaio alle ore 18:00. l’Auditorium Ginastera della Casa Argentina in Italia, a Roma, ospiterà un concerto di grande rilievo artistico dedicato al tango contemporaneo e all’eredità musicale di Astor Piazzolla, una delle figure più influenti della musica argentina del Novecento. L’evento in music propone un evocativo viaggio sonoro tra tradizione e innovazione, capace di unire il linguaggio del tango argentino a un’estetica moderna e cameristica.

Gli artisti

Protagonista della serata sarà Calle Piazzolla, ensemble di musica da camera diretto da Javier Mas ed Esteban Fioroni, due musicisti argentini di prestigio internazionale. Il progetto nasce con l’intento di rileggere l’opera di Piazzolla attraverso una prospettiva contemporanea, mettendo in dialogo le radici popolari del tango con le forme e i linguaggi della musica colta e della sperimentazione.

Il pianista Javier Mas, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del Rosario, è riconosciuto per la sua intensa attività concertistica e per l’impegno nella diffusione della musica argentina nel mondo. Al suo fianco, il violista Esteban Fioroni, membro dell’Orchestra Nazionale di Musica Argentina Juan de Dios Filiberto, porta in scena una profonda sensibilità interpretativa e una solida esperienza orchestrale, contribuendo a una lettura raffinata e attuale del repertorio proposto.

Il concerto offrirà al pubblico una selezione di opere di Astor Piazzolla reinterpretate in chiave cameristica, dove il ritmo, la tensione emotiva e la libertà espressiva del tango si fondono con strutture armoniche e soluzioni timbriche moderne. L’approccio dell’ensemble valorizza il carattere innovativo della scrittura piazzolliana, sottolineandone l’attualità e la capacità di dialogare con linguaggi musicali diversi.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale della Casa Argentina in Italia, istituzione da sempre impegnata nella promozione della cultura argentina e nel rafforzamento dei legami artistici tra Argentina e Italia. L’Auditorium Ginastera, spazio dedicato alla musica e alla sperimentazione, rappresenta il contesto ideale per accogliere un progetto che celebra l’incontro tra tradizione, ricerca e contemporaneità.

L’appuntamento del 29 gennaio si propone come un’occasione imperdibile per gli appassionati di tango, di musica da camera e per tutti coloro che desiderano scoprire nuove prospettive sull’opera di Astor Piazzolla, attraverso l’interpretazione di artisti di altissimo livello.