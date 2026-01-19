L’Etiopia a SIGEP World 2026

All’expo del caffè SIGEP World 2026 tenutasi a Rimini, Italia, è proseguito intensamente il lavoro che si sta facendo per diffondere il caffè etiope nel mercato europeo.

L’evento

Le associazioni etiopi del caffè partecipano con i loro prodotti al SIGEP – World Expo che si tiene a Rimini città, Italia 16-20 gennaio. Le associazioni che hanno rappresentato l’Etiopia all’Expo sono la Cooperativa Agricoltori Oromia, la Cooperativa Agricoltori Limu Inara, la Cooperativa Farmers Homa e la Cooperativa Jimma Farmers. SIGEP WORLD rappresenta l’evento di riferimento e di ispirazione per la community del Foodservice che attira professionisti da ogni parte del mondo nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza.

Nella vivace atmosfera della Fiera di Rimini, gli espositori presentano il futuro delle proprie industrie, offrendo ai visitatori approfondimenti esclusivi sulle tendenze di domani e sui gusti inesplorati.

L’Agenzia Commerciale Italiana incontra il Corno d’Africa

All’epoca il direttore dell’Agenzia Commerciale Italiana (ITA) il sig. Lorenzo Galanti che lavora per esportazioni e investimenti. Ha avuto l’occasione di visitare lo stand dove le associazioni del caffè etiopi presentano i loro prodotti. All’epoca sua eccellenza l’ambasciatore Demitu Hambisa ha avuto un ampio dibattito con il direttore generale sull’eredità dell’industria del caffè etiope.

Il suo ambasciatore d’eccellenza ha ringraziato l’Italia per il sostegno ad accrescere i rapporti commerciali tra Etiopia e Italia e soprattutto nel settore del caffè. Il direttore generale ha espresso il suo apprezzamento per il caffè etiope alla cerimonia di degustazione del caffè all’insegna della tradizione.

Prosegue fortemente il lavoro di creazione di nuovi legami di mercato tra esportatori etiopi di caffè e famose aziende italiane che partecipano all’expo, portando grandi successi a partire dal festival romagnolo.

Durante i giorni della fiera, grande interesse è stato riscontrato da torrefattori, distributori e professionisti italiani ed europei, attratti dalle caratteristiche uniche del caffè etiope, riconosciuto a livello mondiale come culla storica del caffè. Le sessioni di degustazione e gli incontri B2B hanno favorito nuove opportunità di collaborazione, rafforzando la reputazione dell’Etiopia come partner affidabile e innovativo.

L’evento di Rimini si è così confermato un punto di partenza strategico per consolidare relazioni commerciali durature, promuovendo uno sviluppo sostenibile dell’intera filiera del caffè e aprendo nuove prospettive di crescita per entrambi i Paesi.