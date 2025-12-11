L’Accordo di Parigi – 21esima Conferenza delle Parti COP21: 10 anni dopo

Nel decimo anniversario dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Ambasciata di Francia a Roma ha organizzato un evento per la sua celebrazione, intavolando un’analisi sull’impatto e la rilevanza che l’Accordo stesso ebbe dieci anni fa, e che tutt’oggi mantiene. Nel 2015 a Le Bourget, un comune vicino a Parigi, la 21esima Conferenza delle Parti COP21 ha prodotto il trattato internazionale sui cambiamenti climatici, che è stato negoziato da 196 Stati e firmato da 195 Stati membri. L’Accordo di Parigi fu il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante per i firmatari, i quali presero l’impegno a medio-lungo termine di combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra e la limitazione dell’aumento della temperatura media globale sotto i 2°C.

Ad iniziare la ricca serata di confronti sono stati 20 giovani studenti internazionali, i quali hanno proposto una simulazione di negoziazione su un protocollo dell’Accordo di Parigi, immedesimandosi nei rappresentanti dei diversi Paesi presenti alla negoziazione reale.



In seguito l’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, ricorda al pubblico quanto la diplomazia possa ottenere buoni risultati, anche su tematiche complesse. Egli partecipò alla realizzazione dell’Accordo di Parigi e la sua analisi dell’efficacia della COP21 si basa su due componenti essenziali. In primo luogo, quindi, è necessaria un’organizzazione precisa e strutturata, comprendente il lavoro sull’asse diplomatico – per far convergere tutti i Paesi – il coinvolgimento fondamentale dei diversi stakeholders – le Regioni, gli enti locali, le ONG, i privati – e infine una buona strategia comunicativa. Il secondo tassello basilare riguarda la conduzione stessa dei negoziati, Briens ribadisce l’importanza della diplomazia e la grande attenzione sugli aspetti tecnici e nei dettagli.



L’importanza del coinvolgimento della società civile, oltre ai governi, viene confermata anche dall’Ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede, Florence Mangin, attraverso il ricordo dell’enciclica Laudato si di Papa Francesco datata maggio 2015. Questo appello ebbe il merito di spostare la visione della Chiesa cattolica a favore dell’ecologia, collegando la crisi ambientale con quella sociale, influenzando gran parte della popolazione.



Nell’ultima parte dell’evento si sono susseguiti vari esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Enrico Giovannini, Carla Barneiro Barroso, Stefano Cascio e Nathalie Tocci.



In generale gli ospiti concordano sulla straordinarietà storica dell’Accordo di Parigi, poiché venne tracciato un nuovo approccio multilaterale alla negoziazione sul clima. Durante l’ultima COP30, svoltasi nel 2025 in Brasile, sono state interpellate anche le persone indigene dell’Amazzonia, probabilmente ciò sarebbe rimasto impensabile senza la nuova concezione di lotta per l’ecologia formulata attraverso l’Accordo di Parigi. L’impatto dell’Accordo si è notato, negli anni, anche nei risultati legali, politici e sociali ottenuti rispetto alla questione ecologica; se oggi la società ha una diversa visione della sostenibilità ambientale, è anche grazie allo sviluppo del trattato, che ha posto le basi legali sulle quali predisporre la lotta e la mobilitazione a favore del clima.



Di sicuro la questione climatica ha bisogno del forte coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle singole persone; riguarda tutti, nessuno escluso, come ribadito dagli ospiti. E soprattutto l’emergenza climatica è indissolubilmente legata a quella sociale; coloro che subiscono maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico sono già le fasce più vulnerabili della popolazione. In sintesi l’Accordo di Parigi dimostra che i cambiamenti risultano difficili, ma sono possibili, e oltre alle parole serve tanto impegno, lavoro concreto e convergenza da parte di tutti i livelli della società.