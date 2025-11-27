Incontro tra Gianni la Bella e il cancelliere Yolanda Villavicencio Mapy

In un incontro con il Sig. Gianni La Bella, responsabile per l’America Latina della Comunità di Sant’Egidio, il Cancelliere Yolanda Villavicencio Mapy ha ringraziato la comunità per l’impegno e il sostegno nel promuovere la pace nel nostro Paese.



Rosa Yolanda Villavicencio Mapy ( spagnolo latinoamericano: nata il 13 settembre 1962) è un’economista e politica colombiana che ha ricoperto la carica di Ministro degli Affari Esteri ad interim della Colombia dall’8 luglio 2025, in seguito alle dimissioni di Laura Sarabia . Aveva ricoperto la carica di Vice Ministro dal 6 giugno, dopo che Sarabia l’aveva nominata il 28 maggio 2025 per sostituire il funzionario dimissionario Daniel Ávila.

Primi anni di vita e istruzione

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy nacque a Bogotà da madre colombiana di discendenza indigena e padre ecuadoriano; sua madre era fuggita dai disordini politici a Tolima negli anni ’50. La ​​famiglia, che viveva in difficili condizioni economiche a causa del conflitto colombiano , si trasferì brevemente in Ecuador tra il 1968 e il 1971; suo padre trascorse tre anni a New York City come migrante senza documenti .

Ha conseguito la laurea triennale in Economia presso l’ Università Cooperativa della Colombia nel 1984-. Nel 1987, dopo essere stata licenziata a causa delle sue attività come sindacalista e della sua affiliazione al Partito Socialista dei Lavoratori , si è trasferita nella periferia di Madrid , in Spagna. Ha conseguito una specializzazione in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo presso l’ Università Complutense di Madrid , nonché un master in Migrazione e Relazioni Intercomunitarie, dal 2023.

Carriera

Nel 1999, Villavicencio si unì all’ala madrilena del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) e fu eletta all’Assemblea di Madrid per l’VIII Legislatura (2007-2011), la prima donna non spagnola a ricoprire la carica a Madrid e la seconda in Spagna in generale. Come parlamentare, è stata membro di varie commissioni, tra cui Istruzione, Donne e Immigrazione. Ha anche scritto editoriali per numerose pubblicazioni.

Prima di assumere l’incarico di Vice Ministro, Villavicencio ha lavorato presso la Segreteria del Governo Distrettuale (2015-2016) e come presidente e segretaria generale (2016-2022) dell’ONG spagnola AESCO es ( America, Spagna, Solidarietà e Cooperazione), di cui è stata co-fondatrice; dal 2022 è impiegata presso il Ministero degli Affari Esteri, tra l’altro come coordinatrice del gruppo di lavoro Colombia nos une (“La Colombia ci unisce”), che offre servizi ai colombiani residenti all’estero .