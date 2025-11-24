Quorum superato in tutti i Castelli, Sds Belluzzi: “Ha vinto la responsabilità civica. Rilanciare il ruolo delle Giunte”
Maria Cilli
- 2 Mondi

Quorum superato in tutti i Castelli, Sds Belluzzi: “Ha vinto la responsabilità civica. Rilanciare il ruolo delle Giunte”

Quorum superato in tutti i Castelli, Sds Belluzzi: “Ha vinto la responsabilità civica. Rilanciare il ruolo delle Giunte”

foto-articolo
2 Mondi - 24 Novembre 2025

di Maria Cilli

Condividi: