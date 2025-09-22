San Marino rilancia l’indagine sui fabbisogni formativi delle imprese

Ieri, il 21 settembre 2025, è ritornata a San Marino un’iniziativa importante per il mondo del lavoro: l’indagine sui fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese. Si tratta di un progetto promosso dalla Segreteria di Stato per il Lavoro in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), che già alcuni anni fa aveva avuto una prima edizione molto apprezzata e che oggi viene rilanciato con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato delle esigenze del sistema produttivo sammarinese.

Il portale OPEC

Il questionario, che sarà inviato a tutte le imprese attive sul territorio e reso disponibile sul Portale OPEC, rappresenta uno strumento essenziale per capire quali professionalità e competenze sono più richieste e per orientare di conseguenza le politiche formative e occupazionali. L’indagine, frutto anche del confronto con le parti sociali in seno alla Commissione per il Lavoro, è strutturata in due sezioni: una prima parte dedicata alla fotografia attuale dell’impresa e una seconda parte rivolta alle prospettive future, con attenzione particolare ai fabbisogni di competenze e di figure professionali.

I dati raccolti non saranno utili solo alle aziende e alle istituzioni: le risultanze dell’indagine serviranno anche a rafforzare l’orientamento dei giovani studenti, offrendo loro indicazioni concrete sui percorsi di studio e di formazione più in linea con il mercato del lavoro.

La determinazione di Alessandro Bevitori

“Abbiamo voluto rimettere in piedi questa indagine,” Spiega il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori: “Perché crediamo che un sistema formativo efficace debba essere costruito a partire dalle reali esigenze delle imprese. È uno strumento prezioso non solo per programmare politiche attive mirate, ma anche per aiutare i nostri giovani a scegliere percorsi di studio e specializzazione che possano garantire un futuro occupazionale solido. La partecipazione delle aziende è dunque fondamentale: più alta sarà l’adesione, più chiara sarà la direzione verso cui indirizzare le nostre azioni”.

La compilazione del questionario avverrà interamente online, in modo semplice e rapido, tramite la piattaforma del Portale OPEC. I risultati dell’indagine saranno elaborati e messi a disposizione per orientare in maniera concreta le scelte strategiche del Paese in materia di lavoro e formazione.