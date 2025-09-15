Presentazione del libro “Ti ho chiamata tante volte”

Lunedì 22 settembre, alle ore 17.30, nella Sala Lettura dell’IILA, si presenta la nuova pubblicazione di Edizioni Arcoiris, “Ti ho chiamata tante volte”, della scrittrice dominicana Minerva del Risco, 2025.

La presentazione del libro è promossa dalla casa editrice Arcoiris, in collaborazione con l’IILA e l’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia. Interviene Barbara Flak Stizzoli, traduttrice. Modera Claudia Putzu. Sarà presente l’autrice.

Una storia latinoamericana: Ti ho chiamata tante volte

Come una giostra piena di fantasmi da cui si osservano lampi di vita, i diciotto racconti di Minerva del Risco compongono un caleidoscopio di plastilina colorata e grida da film horror, cori di bambini e marce militari cadenzate, bevande fredde zuccherate e liquori caldi come rum, eclissi di sole e sbarchi sulla luna, mentre il tempo è scandito da lancette dorate che segnano il tramonto di una dittatura che non vale un francobollo da tre centesimi.

Ti ho chiamata tante volte è, in breve, una narrazione esemplare sul potere evocativo della parola e di storie in cui, all’eterno presente psicologico che non dimentica la paura, fa da contraltare la dolce nostalgia dell’amato padre René e di zio Culí, di nonno Miguel e della bisnonna Chela. Tra zone residenziali e sobborghi, le strade di Manhattan e i quartieri di Santo Domingo tracciano, in queste pagine, delle geografie dell’anima capaci di dischiudere le porte della memoria e quelle del suo luogo privilegiato: l’infanzia.

Minerva del Risco, l’autrice

Presidente del comitato consultivo di Mar de Palabras.

Scrittrice dominicana. Nata nel dicembre 1961 a Santurce, Porto Rico, durante l’esilio politico dei genitori nel periodo dittatoriale di Trujillo. Attualmente è presidente della Fondazione René del Risco Bermúdez e direttrice del Consiglio Consultivo del Festival Letterario Mar de Palabras. Ha pubblicato su diversi giornali e riviste come Areíto, Punto en Línea, Intramuros, Carátula, Casapaís, Global e País Cultural. Nel 2016 ha scritto i testi per il libro Mi ciudad colonial (La mia città coloniale) e nel 2023 ha scritto i testi per il libro Diáspora (Diaspora). È autrice dei libri Virutas de miel (Patatine di miele ), El enverso de mil voz ( Il lato nascosto di mille voci) e la sua ultima opera presto presentata Te llamé tanto veces (Ti ho chiamato tante volte)