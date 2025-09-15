Avanzamenti e novità della fatturazione elettronica e della SMAC 3.0

La Segreteria delle Finanze e del Bilancio della Repubblica di San Marino annuncia l’implementazione di iniziative volte a garantire procedure semplificate ed un maggiore controllo sul corretto svolgimento delle attività fiscali, minimizzando al contempo errori e manomissioni. Queste misure consentiranno agli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio sammarinese, nonché ai soggetti ad essi assimilati, di predisporre e trasmettere fatture elettroniche all’Hub dell’Ufficio Tributario per le operazioni realizzate esclusivamente con soggetti locali, a condizione che siano in possesso di un codice operatore economico.

Una volta ricevuti i documenti, l’Ufficio Tributario verificherà la loro regolarità prima di procedere all’inoltro delle fatture elettroniche ai cessionari committenti. Questa nuova modalità semplificherà significativamente il processo di fatturazione e, soprattutto, contribuirà a un maggiore ed efficace controllo. L’adozione del sistema di fattura elettronica rappresenta quindi un passo cruciale verso la semplificazione amministrativa, la trasparenza e la legalità nel nostro sistema fiscale, assicurando un controllo più rigoroso e accurato delle operazioni economiche.

La Segreteria per le Finanze e il Bilancio ha fortemente voluto questa misura che sarà operativa nei primi mesi del 2026 ed uniformerà le procedure di fatturazione interne sia di beni che di servizi. Questa armonizzazione mira a semplificare le pratiche fiscali e a migliorare l’efficienza del sistema di interscambio tra i nostri operatori.

Parallelamente, siamo lieti di annunciare il lancio della nuova gestione della San Marino Card (SMAC), attraverso l’app di nuova generazione 3.0, i cui test saranno effettuati già a partire dal 2026. L’innovativa applicazione automatizza l’emissione della ricevuta fiscale tramite POS. Attraverso un’unica piattaforma, gli utenti possono gestire le certificazioni fiscali di tutte le forme di pagamento, incluso il contante, in modo vincolato ed automatico, velocizzando le operazioni di cassa e altresì di contabilità.

Le funzionalità chiave dell’app SMAC 3

L’app contiene tre funzionalità fondamentali: la prima è l’a aggiornamento del gestionale. Richiederà di associare al pagamento elettronico la registrazione della cessione verso privato o operatore economico (la ricevuta fiscale è già oggi automaticamente associata ad ogni pagamento effettuato con SMaC Card). La seconda consiste nella raccolta di informazioni utili, anche a fini commerciali, per gli operatori economici. Infine, la terza, ovvero gestione evoluta delle funzionalità del Pos per l’operatore economico, in particolare la stampa scontrino e la gestione dei sospesi, anche in assenza di connettività.

Queste iniziative sono parte integrante della nostra strategia per semplificare le attività amministrative e rafforzare il sistema fiscale, nonché garantire un futuro più sostenibile e trasparente per la Repubblica di San Marino. Con la collaborazione degli operatori economici raggiungeremo una maggior compliance fiscale ed una maggior semplificazione delle procedure amministrative.