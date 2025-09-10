L’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat comunica che, nella seduta odierna, è stata adottata una delibera. Lo scopo è di prorogare un anno il Piano Pluriennale di Gestione Faunistico–Venatorio del Cinghiale.

L’iniziativa a difesa della fauna

In attuazione dell’istanza d’Arengo recentemente approvata dal Consiglio Grande e Generale, viene inoltre sospesa la caccia al cinghiale con la modalità della braccata, pratica che da tempo generava dibattiti sul fronte della sostenibilità ambientale e della tutela faunistica. l’Osservatorio, in merito alla questione, ha espresso: “La volontà comune di approfondire, con il necessario rigore tecnico-scientifico, tutte le modalità gestionali più idonee a garantire la salvaguardia del territorio e la tutela degli equilibri ambientali”.

Orgogliosamente, l’Osservatorio presenterà nei prossimi mesi il nuovo Piano Faunistico–Venatorio. E’ destinato a diventare lo strumento di riferimento per la gestione del patrimonio naturale e delle popolazioni selvatiche di San Marino, all’insegna della sostenibilità consapevole e della tutela degli habitat. Un passaggio che conferma l’impegno della Repubblica verso una strategia equilibrata nella gestione della fauna, capace di coniugare ricerca scientifica, istanze sociali e tutela del territorio.

L’importanza e il rischio della specie del cinghiale

La tutela dei cinghiali è fondamentale, più di quanto si pensi. Si tratta di una specie autoctona e appartiene agli ecosistemi in cui vive. Sebbene la sua presenza nel territorio sia seccessiva, è importante considerare i suoi benefici ecologici. Il cinghiale pratica la dispersione di semi e funghi, e il suo ruolo nel funzionamento degli ecosistemi forestali. I cinghiali contribuiscono alla biodiversità e al dinamismo degli ecosistemi boschivi.



Dall’altra parte, c’è un bisogno di controllo per i danni che comportano. I cinghiali distruggono diversi raccolti, per esempio: mais, vigneti ed anche orti. Scavando il terreno per cercare radici e bulbi, e possono causare la distruzione di recinzioni e altre strutture. Questo comporta perdite economiche per gli agricoltori e la marginalizzazione dei territori rurali. Inoltre, la loro presenza in aree antropizzate e periurbane può portare a incidenti stradali. I cinghiali sono il principale vettore della peste suina africana (PSA), una malattia che colpisce i suini e ha gravi ripercussioni socio-economiche, soprattutto sul comparto della suinicoltura.

Il confronto tra le parti è stato caratterizzato da un approccio costruttivo e condiviso. È emersa la volontà comune di approfondire, con il necessario rigore tecnico-scientifico, tutte le modalità gestionali più idonee a garantire la salvaguardia del territorio.

Nei prossimi mesi sarà redatto il nuovo Piano Faunistico–Venatorio. Costituirà lo strumento di riferimento per una gestione sostenibile e rispettosa della fauna selvatica e degli habitat della Repubblica di San Marino.