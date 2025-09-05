Martedì 9 settembre, alle ore 17.30, nella Sala Lettura dell’IILA, in via Giovanni Paisiello 24, l’Ambasciata del Cile in Italia presenta l’incontro “Le arpilleras cilene: memoria, diritti umani e movimento delle donne”. Le arpilleras sono tessuti artigianali cuciti a mano, nati come forma di resistenza culturale durante la dittatura di Pinochet. Si tratta di un’attività tradizionalmente legata al mondo femminile, in grado di dar voce ai desideri di trasformazione e di raccontare la fatica e il bisogno di giustizia. Le arpilleras sono ancora oggi uno strumento di memoria collettiva e attivismo femminile.

Il valore storico delle arpilleras

Tutto nacque nel 1973. In quell’anno, Augusto Pinochet fece un colpo di stato con il sostegno degli Stati Uniti, intenti a rovesciare il governo socialista di Salvador Allende. Dal giorno alla notte, vivere in Cile era diventato un inferno. Chiunque faceva un passo falso, o appariva sospettoso, spariva improvvisamente: era il fenomeno dei desaparecidos, ancora una ferita aperta nella storia latinoamericana. La dittatura non risparmiò le donne, creando restrizioni per mantenerle lontane dalla politica e rilegate in casa.

Diverse operaie persero il lavoro a causa delle leggi promulgate da Pinochet e si trovarono a combattere con la povertà, la disoccupazione e talvolta l’alcolismo. Crearono le officine arpillera, la più celebre fu quella nella Irurale Isla Negra ideata dalla filantropa Sra. Leonora Soberino de Vera. Cucivano tessuti ispirati alla vita pastorale, il foklore locale che si distinguevano per i loro colori sgargianti. Un tale simbolo di resilienza e desiderio di libertà non passò inosservato, tanto che incominciarono a ottenere sostegni dal governo, dai musei e artisti del calibro di Pablo Neruda.

L’incontro in ambasciata

All’incontro partecipano Aida Moreno Reyes, arpillerista storica e presidente della Casa de la Mujer di Huamachuco; Angela Di Matteo, Università Roma Tre e Beatriz Silva, giornalista e ricercatrice. Parole di saluto di S.E. Ennio Vivaldi, Ambasciatore del Cile in Italia, e Claudia Barattini, Segretaria Culturale IILA. Modera Patricia Mayorga, Ambasciata del Cile.

L’incontro fa parte dell’ampio programma artistico di “LaVALLE – Festival Internazionale permanente di ricerca artistica, arte pubblica e pratiche partecipative”, finanziato dal bando Fondart 2025 del Ministero delle Culture, Arte e Patrimonio del Cile, con il patrocinio dell’Ambasciata del Cile in Italia, dell’IILA, del Museo della Memoria e dei Diritti Umani del Cile e della Direzione Affari Culturali – DIRAC del Ministero Affari Esteri del Cile.