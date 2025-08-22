“Affacciati alla finestra” – Arte argentina contemporanea a Roma
Natural Bio Art Gallery inaugura a Roma la mostra collettiva “Affacciati alla finestra”, un’iniziativa che presenta una curata selezione di artisti argentini provenienti da diverse regioni del paese, rappresentando molteplici linguaggi dell’arte contemporanea: pittura, ceramica, arte tessile, scultura, fotografia e arte digitale.
La mostra, curata da Patricia González, direttrice della Natural Bio Art Gallery, costituisce una sintesi del lavoro espositivo che la galleria sviluppa tra Argentina e Italia, e un’opportunità unica per apprezzare il talento e la potenza espressiva dell’arte argentina attuale.
Questo progetto si realizza grazie al prezioso accompagnamento della Casa Argentina a Roma e, in particolare, all’impegno del suo team di gestione culturale, che con professionalità e visione promuove con forza la presenza dell’arte argentina negli scenari internazionali. Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento per la possibilità di presentare questa mostra in uno degli spazi più significativi della
città di Roma per gli argentini.
La mostra potrà essere visitata dal 1 al 12 settembre 2025, con ingresso libero e gratuito.
Artisti partecipanti:
Enriqueta Gahan · Mona Suárez Lai · Mariana Donadío · Isabel De La Torre · María Perazzo · Karina El Azem · Alejandra Guidardini · Paola Piombino · Soledad Majdalani · Mimi Portugal · Mana Gattoni · Violeta Gibelli · Nadia Bellani · Gery Ewens · Verónica Iriarte · Marcela López · Stella Redruello · Romina Ferrer · Pablo Fassoli · Beta Nobile · Gaby Villanueva · Geraldine Penn · Cristina Faggionato · Claudia Ocanto · Verónica Cubero