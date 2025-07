Le sfide della criminalità organizzata transnazionale – Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale “

A oltre trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, il metodo di lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino resta un riferimento imprescindibile per ogni magistrato impegnato nel contrasto della criminalità organizzata, nonostante i mutamenti di strategie, linguaggi e modelli organizzativi di sistemi criminali che hanno proiettato su scala globale le minacce per la sicurezza, la democrazia e le libertà fondamentali.



L’incontro internazionale di Palermo, quarto appuntamento del percorso promosso dal Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, nell’ambito del Programma dell’Unione Europea EL PACCTO 2.0 (sostenuto dal Programma Falcone Borsellino del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la collaborazione del programma COPOLAD 3 e ITAJUST) riunirà anche in questa occasione procuratori europei e latinoamericani, per favorirne il confronto sulle prospettive di cooperazione essenziali al contrasto del crimine organizzato transnazionale e dei relativi, giganteschi processi di illecita accumulazione patrimoniale e contaminazione corruttiva.

Nel solco degli incontri precedenti (tenuti in Palermo, Foz de Iguazú e Amsterdam), l’incontro di Palermo si svilupperà lungo tre direttrici fondamentali:

Nel corso dell’evento saranno ricordati i magistrati Marcelo Pecci Albertini, César Suárez e

Antonio José Machado Dias, vittime dei grandi cartelli criminali latino-americani e sarà

conferito un riconoscimento alla carriera del Giudice argentino Carlos Mahiques.

Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale

L’evento, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, avrà luogo a Palermo nei giorni 18 e 19 luglio.

