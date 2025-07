Las fiestas patrias

ll mese di luglio è un periodo speciale per il Perù. Per i peruviani questo è il mese della memoria, della celebrazione e dell’orgoglio nazionale. È il mese in cui si celebra l’ indipendenza dalla Spagna. Il mese delle “Fiestas Patrias”. Il 28 e 29 luglio, il Paese intero si ferma per festeggiare e ricordare una delle pagine più importanti della sua storia.

Le origini della festa

Le origini di questi giorni di festa vanno ricercate nella storia. Era l’inizio del luglio 1821 e la Spagna si trovava in gravi difficoltà: poco cibo, poche armi, poche risorse. Il Perù, invece, aveva alle spalle importanti vittorie e tutti attendevano solo l’intervento dell’Argentina. Il 15 luglio, dopo giorni di attesa, il generale argentino José de San Martín entrò a Lima e convocò una riunione di notabili nel municipio della città e il 28 luglio fu proclamato l’atto di indipendenza.

Furono circa 16.000 le persone che quel giorno ascoltarono la proclamazione di San Martín, il quale, brandendo la bandiera peruviana, pronunciò uno dei discorsi più famosi sulla libertà: “Da questo momento in poi, il Perù è libero e indipendente per volontà generale dei popoli e per la giustizia della sua causa, che Dio difende.Viva la Patria! Viva la libertà! Viva l’indipendenza!” Da quel giorno, dopo quasi 300 anni di sottomissione all’Impero spagnolo, il Perù è finalmente una repubblica sovrana.

Cosa succede durante le due giornate?

Il 28 luglio è il giorno delle grandi cerimonie. Si rievoca l’atto di indipendenza e, soprattutto nella capitale, si celebrano la Messa e il Te Deum, a cui partecipano il Capo dello Stato, i ministri e i deputati. Il Congresso riceve inoltre il Presidente della Repubblica, che consegna il suo messaggio alla Nazione.

Il giorno seguente, il 29 luglio, è dedicato alla celebrazione delle Forze Armate e della Polizia Nazionale del Perù, che sfilano per le vie di Lima mostrando ai cittadini i mezzi con cui garantiscono la stabilità del Paese.

Come vivono i peruviani queste giornate?

Anche in Perù, durante questo periodo, è facile incontrare persone in vacanza o famiglie che organizzano grandi pranzi o feste in onore della libertà ritrovata, magari accompagnate dai piatti tipici della cucina peruviana e dalla meravigliosa musica creola.

Le Fiestas Patrias non sono, allora, soltanto due giorni di festa. Sono un’occasione per riscoprire l’identità nazionale, per onorare la storia e per rafforzare il senso di appartenenza a una nazione che ha lottato per la sua libertà.