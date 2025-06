Un’attivista canadese all’Umbria Pride 2025

In occasione delle celebrazioni di Umbria Pride – Mezzanotte Arcobaleno, sabato 28 giugno alle ore 18:00, al Cinema Zenith di Perugia, l’Ambasciata del Canada in Italia e l’associazione Omphalos invitano il pubblico a un incontro con l’attivista canadese Gemma Hickey, figura di riferimento nella difesa dei diritti LGBTQIA+ e tra i primi canadesi a ricevere passaporto e certificato di nascita di genere neutro (X). L’incontro sarà seguito dalla proiezione del documentario Just Be Gemma.

L’evento, a ingresso gratuito, offrirà un’opportunità unica per conoscere da vicino la straordinaria storia di Gemma Hickey, il loro percorso di affermazione identitaria e il contributo alla tutela dei diritti delle persone transgender.

Ad aprire la serata sarà Andrea Clark-Grignon, responsabile delle Relazioni esterne dell’Ambasciata del Canada in Italia, partner ufficiale dell’Umbria Pride. Nel suo intervento, la Consigliera Clark-Grignon metterà in luce il forte impegno del Canada nella promozione dell’uguaglianza e nella tutela dei diritti LGBTQIA+ in Canada e al livello globale.

Dopo l’intervento introduttivo, Gemma Hickey dialogherà con Roberto Mauri, segretario dell’associazione Omphalos, approfondendo il tema dei diritti LGBTQIA+ e delle sfide ancora aperte. A seguire, verrà proiettato il documentario _Just Be Gemma_, che offre uno sguardo intimo e potente sul percorso di transizione di Hickey, raccontandone la resilienza e l’autodeterminazione.

Un ringraziamento speciale va al Professor Bert Bell della Scuola di Mediazione Linguistica di Perugia, il cui supporto garantirà la piena accessibilità linguistica dell’evento.

L’appuntamento del 28 giugno rappresenta un’occasione preziosa per celebrare l’inclusione, la diversità e il coraggio delle comunità LGBTQIA+, riaffermando il valore della lotta per i diritti di ogni individuo.