Diplomats for Equality al Roma Pride 2025

Le ambasciate di Australia, Belgio, Canada, Irlanda e Regno Unito, insieme alle rappresentanze dei governi delle Fiandre e del Québec, sono orgogliose di annunciare la loro partecipazione congiunta al Roma Pride 2025 sotto l’egida Diplomats for Equality.

Prima della partenza del carro, una delegazione ancora più ampia di rappresentanze diplomatiche, a cui si aggiungono Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Spagna e Svezia, insieme agli esponenti del Globe MAE del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, si riunirà alle 15:00 in Piazza della Repubblica per una grande foto di gruppo dei Diplomats for Equality.

Attraverso la nostra presenza, esprimiamo la nostra solidarietà alla comunità LGBTQIA+ in Italia e nel mondo, ribadendo il nostro impegno a sostegno delle loro lotte per l’uguaglianza e la piena realizzazione dei diritti, che sono diritti umani fondamentali.

Il carro Diplomats for Equality sarà decorato con i colori bandiera pride, intersex e progressiva, divenuta oggi la bandiera internazionale del movimento LGBTQIA+. Ogni Paese rappresentato avrà l’onore di sventolare la propria bandiera nazionale, mentre i partecipanti sfoggeranno T-shirt personalizzate per celebrare l’inclusione e la diversità.

Queste sono le dichiarazioni congiunte degli Ambasciatori dei vari Paesi, che partecipano insieme sul carro “Diplomats for Equality”:

“La nostra presenza al Pride non è solo una celebrazione della comunità LGBTQIA+, ma anche un’affermazione dei valori della diversità che fa dell’Australia ciò che siamo. L’Ambasciata è orgogliosa di

continuare a lavorare per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca tra tutte le comunità”, ha affermato l’Ambasciatore d’Australia in Italia Julianne Cowle_y.

“L’amore è l’amore. Promuovere la diversità, l’inclusione e l’uguaglianza per tutti è una pietra angolare della politica estera del Belgio. Il nostro impegno per il rispetto e per la dignità umana è alla base del nostro impegno internazionale. Insieme ai nostri partner nelle organizzazioni internazionali, siamo uniti contro ogni forma di discriminazione. Come Diplomatici per l’Uguaglianza, siamo orgogliosi di sostenere il Roma Pride 2025!” Ambasciatore del Regno del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw.

“Il rispetto dei diritti umani è essenziale per garantire la pace e la sicurezza. Il Canada rimane impegnato a promuovere e proteggere i diritti delle comunità LGBTQIA+ e a promuovere una società inclusiva

in cui tutti si sentano al sicuro, inclusi e orgogliosi di essere se stessi. L’innalzamento della bandiera dell’Intersex Progress Pride davanti al Parlamento canadese da parte del Primo Ministro Carney per

dare il via al Mese dell’Orgoglio esemplifica questo obiettivo”, ha dichiarato Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada in Italia. “Il Canada continuerà a collaborare con i partner per contribuire a un mondo in cui tutti possano vivere dignitosamente”.

“Quest’anno siamo orgogliosi di festeggiare 10 anni dall’introduzione in Irlanda del matrimonio egualitario. Le nostre celebrazioni riflettono i progressi compiuti sia in Irlanda che all’estero, ma il Pride

rappresenta anche un’opportunità per ricordare che il lavoro per l’inclusività e il rispetto sociale non è ancora finito. L’Irlanda è fiera di unirsi ai nostri amici internazionali per partecipare al Roma Pride 2025″ Ambasciatore d’Irlanda in Italia, Patricia O’Brien

“Il Regno Unito è orgoglioso di unirsi a tanti paesi amici nel sostenere l’uguaglianza e i diritti delle persone LGBT+ al Roma Pride 2025. La difesa dei diritti umani è uno dei valori essenziali nei quali

il nostro paese si riconosce e che siamo impegnati a promuovere in tutto il mondo.” Ed Llewellyn, Ambasciatore del Regno Unito in Italia

Queste le dichiarazioni del rappresentante della regione delle Fiandre e della delegata del Québec in Italia:

“Le Fiandre si impegnano attivamente nella creazione di una società che accolga tutti, indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale. Guidati da un profondo rispetto per i diritti umani, aspiriamo

a un mondo in cui l’amore non conosca confini, in cui ogni persona possa sentirsi libera e al sicuro, e possa fiorire nella dignità. Ciò che è stato costruito con coraggio richiede oggi, più che mai, la nostra

vigilanza e cura.” Dries Willems, Rappresentante Generale delle Fiandre in Italia

“Era il 1977 quando il Québec ha inserito l’orientamento sessuale tra i motivi di non discriminazione nella sua Carta dei Diritti della Persona. Siamo stati una delle prime nazioni al mondo a riconoscere i diritti delle persone LGBTQ+ come diritti fondamentali. In Québec, da oltre vent’anni, le coppie dello stesso sesso possono sposarsi, adottare, costruire una famiglia. Oggi, al Pride di Roma, marciamo con il cuore, per ricordare che i diritti si conquistano insieme e si proteggono ogni giorno.”, Laurence Fouquette-L’Anglais, Delegata del Québec in Italia

Il RomaPride 2025 sarà una festa di colori, musica e diritti, un’occasione per condividere un messaggio potente di uguaglianza e rispetto, accompagnato dai ritmi delle hit più celebri dei vari Paesi rappresentati.

Uniti nella diversità, continuiamo a promuovere un mondo più giusto e inclusivo per tutti.

Diplomats for Equality Ambasciate di Australia, Belgio, Canada, Irlanda e Regno Unito Rappresentanze dei governi di Fiandre e Québec.