Prima giornata del IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri IILA “Cooperare per implementare azioni concrete e fare fronte alle sfide comuni”

Spazio e sviluppo sostenibile: Italia e America Latina verso l’Agenda 2030

3 giugno 2025 ore 9:00

Agenzia Spaziale Italiana – Auditorium Luigi Broglio, Via del Politecnico snc, 00133, Roma

L’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), è lieta di invitare i rappresentanti della stampa e dei media a partecipare alla giornata inaugurale del IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi Latino-Americani e Caraibici membri IILA, che si terrà il 3 giugno 2025 nella sede dell’ASI a Roma.

L’incontro si svolgerà dal 3 al 6 giugno 2025: dopo l’apertura ufficiale, i lavori proseguiranno nei giorni successivi con un programma di visite tecniche e istituzionali presso alcune tra le principali realtà italiane del settore spaziale, offrendo ai partecipanti un momento ideale per approfondire conoscenze, esperienze e opportunità di collaborazione.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’impegno congiunto di Italia e America Latina per promuovere la cooperazione internazionale nel settore spaziale, come leva per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La quarta edizione, dal titolo “Cooperare per implementare azioni concrete e fare fronte alle sfide comuni”, sarà dedicata all’approfondimento di tematiche chiave legate all’uso delle tecnologie spaziali in quattro settori strategici: Ambiente, Salute, Ricerca e Innovazione e Capacity Building.

L’evento costituisce un’importante opportunità per evidenziare come la diplomazia spaziale si traduca in iniziative concrete a favore della crescita sostenibile e inclusiva nei Paesi dell’America Latina e caraibici.

Progetto

Nell’intento di fare fronte alle sfide sociali che ancora ostacolano il pieno sviluppo umano, nel 2015 le Nazioni Unite hanno coinvolto i 193 Stati membri in un ambizioso programma d’azione denominato “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” volto a favorire la prosperità delle persone e la protezione del pianeta. L’Agenda 2030 ha prefissato 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s) con 169 target specifici associati. Il potenziale dei servizi e delle tecnologie spaziali a supporto del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 è riconosciuto dalle Nazioni Unite (Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/70/1: Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), come fondamentale per comprendere e affrontare le sfide globali, come ad esempio il cambiamento climatico, la gestione delle catastrofi, la promozione della salute, dell’educazione etc



Dal 2020 l’IILA promuove un ambizioso progetto intitolato “Lo spazio al servizio della ricerca,

dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile in America Latina”, nel cui ambito offre ai propri paesi membri un servizio mirato di consulenza in diritto e governance spaziale e conduce progetti di cooperazione allo sviluppo, finanziati dal MAECI, e al supporto di eccellenze italiane del settore spazio, in particolare l’ASI, le università, i centri di ricerca, così come delle stesse Nazioni Unite e dell’ESA.



Facendo seguito alle positive esperienze dei primi tre incontri delle agenzie spaziali dei paesi membri IILA,

in Italia 2022, “Diplomazia Spaziale e Economia per lo Sviluppo Sostenibile”, in collaborazione con

l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Brasile 2023, “Rafforzamento dell’Integrazione regionale e dello sviluppo

sostenibile nelle attività spaziali”, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Brasiliana (AEB) e Cile 2024,

“Procedere nel rafforzamento della Governance spaziale nella regione latinoamericana” in collaborazione

con l’Aeronautica Militare del Cile [FA Chile]), il IV Incontro delle Agenzie spaziali latinoamericane, che farà il suo ritorno in Italia dopo la prima edizione del 2022, intende riaffermare il proposito dell’IILA, in partnership con l’Agenzia Spaziale Italiana, di stimolare la cooperazione spaziale tra l’Italia e l’America Latina, e tra gli stessi paesi della Regione.