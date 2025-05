Concerto a cappella della Voice Band EXIT

Fan del K-pop, e non solo, ci siamo!

Per la prima volta in Italia a ROMA, al Teatro Vittoria, lunedì 16 giugno 2025 alle ore 21:00, direttamente dalla Corea del Sud: KOREAN VOICE BAND EXIT in live!

Dopo aver conquistato l’Asia e il web con milioni di visualizzazioni, arrivano in Italia per un’unica imperdibile serata.

Il gruppo a cappella Exit, composto da cinque membri, durante questa esibizione presenterà al pubblico locale la propria musica unica, con la sola voce, senza strumenti, vari generi come il K-pop, medley di celebri brani fiabeschi, canzoni pop e canti tradizionali coreani.



Dove e quando? Teatro Vittoria, Piazza di S.Maria Liberatrice, Roma. Lunedì 26 giugno 2025, alle ore 21.00

Spettacolo acrobatico e percussioni della tradizione coreana a Roma!

Martedì, 3 giugno 2025 arriva al Teatro Vascello di Roma, a via Giacinto Carini 78, lo spettacolo tradizionale coreano del gruppo di percussionisti INPUNGNYU con lo “Yeonhee”, un tipo di performance tradizionale coreana che coinvolge maschere tradizionali, funambolismo, musica e molto altro!

