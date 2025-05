Calcio d’inizio per un sogno, UEFA Women’ s Euro Switzerland 2025

Nella meravigliosa cornice dell’ambasciata Svizzera a Roma, si è tenuta, nella giornata di ieri, la presentazione ufficiale degli Europei di calcio femminile 2025 che si terranno, appunto, in territorio svizzero. Un evento importante non solo per lo sport e per il movimento calcistico femminile ma anche per la nazione stessa che è intenta a promuovere impianti, turismo e divertimento.

In occasione dell’incontro diversi ospiti: Roberto Balzaretti (Ambasciatore di Svizzera), Federica Cappelletti (FIGC), Guillaume Poisson (UEFA) e le due giocatrici svizzere della A. S . Roma Alayah Pilgrim e Eseosa Aigbogun. La Roma è stata una delle prime società a credere nel progetto femminile e la conferma arriva dal campo dove, insieme alla Juventus, rappresentano due grandi squadra capaci di lottare anche in Europa.

L’Ambasciatore di Svizzera, Roberto Balzaretti conferma che: “La parità di genere sarà al centro di questo grande evento e il mio auspicio è vedere sempre più donne anche nei ruoli dirigenziali delle squadre di seria a maschile. Passando all’evento in se sarà un modo per far conoscere anche piccole città Svizzere oltre che sottolineare i grandi sforzi fatti per avere a disposizione grandi stadi”

Una manifestazione per crescere

Dal 2019 al 2023 (ultimi dati aggiornati) la crescita del movimento calcistico femminile è in fortissima crescita. Gli appassionati sono aumentati e da 1 milione sono arrivati a 7 milioni. Stadi come in Francia, Inghilterra e Italia si riempiono per finali e partite decisive. Un aumento significativo e che segna una prima pietra per far crescere ancora di più questo universo. Federica Cappelletti sottolinea ” Siamo l’unico paese che ha scelto il professionismo in modo che le nostre ragazze possano sognare di diventare calciatrici a tempo pieno e non più come secondo lavoro. Questo porta un grande aumento dei costi sia in termini di spese ma anche in termini di appeal. Il calcio femminile si sta sempre più evolvendo ed eventi come questi non possono che aiutarlo. La nostra nazionale, non solo quella maggiore ma anche l’Under 19 e l’Under 17, per la prima volta si sono qualificate parallelamente alle diverse competizioni nazionali. Un vero orgoglio per noi!”

La percezione, quindi, sta piano piano cambiando e sta trascinando anche i tifosi più scettici che seguono solo il campionato maschile. Una crescita trasversale e proficua che non può che essere merito sia della Federazione sia delle giocatrici.

Dove e quando

Il torneo si svolgerà dal 2 al 27 luglio. Il sorteggio per la fase finale si è svolto a Losanna il 16 dicembre. l torneo a 16 squadre si giocherà in otto città, con più di 700.000 biglietti disponibili per la fase finale. Gli stadi saranno: St. Jakob-Park, Basilea Stadion Wankdorf, Berna, Stade de Genève, Ginevra Stadion Letzigrund, Zurigo, Arena St. Gallen, San Gallo, Allmend Stadion Luzern, Lucerna, Arena Thun, Thun, Stade de Tourbillon, Sion