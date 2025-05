Il Canada presenta una fusione tra innovazione e vita alla Biennale Architettura di Venezia

Il Padiglione canadese a Venezia ospita un’innovativa mostra vivente intitolata Picoplanktonics alla 19 Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dal 10 maggio al 23 novembre 2025.

Picoplanktonics, presentato dal Consiglio canadese per le arti, è un progetto innovativo che esplora il futuro della costruzione sostenibile attraverso la fusione tra tecnologia e natura e trasforma la relazione tra uomini e natura. Integrando strutture stampate in 3D con batteri vivi, capaci di fotosintesi, l’installazione dimostra come l’architettura possa diventare un sistema vivente e rigenerativo.

La mostra è curata dal Living Room Collective, formato da architetti, scienziati, educatori e artisti sotto la guida di Andrea Shin Ling, con membri principali Nicholas Hoban, Vincent Hui e Clayton Lee.

Picoplanktonics rappresenta il frutto di quattro anni di ricerca collaborativa e interdisciplinare e mira a sostituire la pratica dello sfruttamento con rimedi ecologici. La mostra propone, infatti, materiali sostenibili e resilienti, basandosi su processi biologici antichi e tecnologie emergenti. Le strutture stampate in 3D, prodotte originariamente al Politecnico federale di Zurigo (ETH Zurich), sono le più grandi mai realizzate in materiale vivente. Il Padiglione Canada è stato adattato per garantire luce, umidità e calore necessari alla crescita dei cianobatteri. Personale ad hoc sarà presente per vigilare sulle strutture.

Michelle Chawla, Direttrice e AD del Consiglio canadese per le arti, afferma: “Attraverso la lente dell’architettura, la mostra canadese di quest’anno unisce innovazione tecnologica e gestione ecologica. Si tratta di una mostra unica che non mancherà di ispirare il pubblico di tutto il mondo.”

Andrea Shin Ling, del Living Room Collective, aggiunge: “Invitiamo il pubblico a osservare questo esperimento aperto che rivelerà tutte le fasi della vita del materiale, incluse la crescita, la malattia e la morte, mentre immaginiamo collettivamente un approccio al design rigenerativo come rimedio per il pianeta.”

La Biennale di quest’anno, centrata sulle diverse forme d’intelligenza per rispondere alle sfide architettoniche del mondo attuale, vedrà la presenza di molti altri architetti canadesi, invitati a Venezia dal curatore Carlo Ratti. Tra questi, in prevalenza donne, rileviamo curricum scientifici e di ricerca di grande rilevanza internazionale.