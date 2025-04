La Francia al Rome Video Game Lab

Dall’8 all’11 maggio 2025, al centro culturale Wegil a Trastevere si terrà il festival nazionale degli Applied Games e la nuova edizione del Rome Video Game Lab. Grandi ospiti per un grande evento per Roma e per la partecipazione di paesi da tutto il mondo.

Jehanne Rousseu sarà grande il grande ospite

Jehanne Rousseau ha iniziato a lavorare nell’industria dei videogiochi 27 anni fa come grafica pixel, per poi diventare game designer e project manager in diverse aziende coinvolte nella creazione di giochi su

molteplici piattaforme, dalla Gameboy al PC, passando per i dispositivi mobili e le console domestiche.

Nel 2008 ha co-fondato lo studio di sviluppo Spiders, che ha diretto per 15 anni, ricoprendo anche il ruolo di sceneggiatrice principale e direttrice creativa. In questo contesto ha realizzato sei giochi originali, tra cui l’ultimo uscito, l’action RPG Steelrising.

È anche una delle promotrici della Borsa Videogioco, iniziativa nata per rendere accessibili a tutti gli studi in questo campo, tiene numerose conferenze e corsi di formazione, ed è vicepresidente della commissione dedicata al videogioco del CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée).

Nel 2020 ha ricevuto il Pégase come personalità dell’anno ed è stata insignita dell’Ordine nazionale al merito.

Alcuni appuntamenti

IL MONDO INDIE

Un’esplorazione dell’universo dei videogiochi indipendenti, tra sperimentazione, visioni personali e produzione fuori dagli schemi. Un’occasione per riflettere sul ruolo che gli sviluppatori indie hanno

conquistato nel panorama videoludico internazionale, contribuendo all’innovazione e alla diversificazione del medium

LA NARRATIVA E LA DIREZIONE CREATIVA NEI VIDEOGIOCHI

Un confronto tra professionisti del settore per indagare il ruolo della narrazione e della direzione creativa nello sviluppo di un videogioco. Un viaggio attraverso metodi, ispirazioni e pratiche che trasformano un’idea in un mondo coinvolgente, ricco di significato e stile.

B2B

21 team di sviluppo, selezionati con una call nazionale (13 team) e regionale (8 team), in una due giorni intensa (8 e 9 maggio) incontrano, in un’area dedicata e secondo una agenda di matching coerente, buyer nazionali e internazionali rappresentanti di istituzioni pubbliche, festival e aziende