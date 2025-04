Inaugurato presso la Scuola di Polizia economica e finanziaria GDF di Ostia il corso di Alta Formazione “Attività investigative per combattere i crimini economici e finanziari”

È stato inaugurato l’8 aprile presso la Scuola di Polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia il corso di Alta formazione per investigatori economici e finanziari, alla presenza del Generale della Guardia di Finanza, Vito Giordano, del Capo di Stato Maggiore della Scuola, Gen. B. Alessandro Nicola Serena, degli Ambasciatori di Argentina S.E. Marcelo Martín Giusto, Costa Rica S.E. Istvan Alfaro Solano e al rappresentante dell’Ambasciata di Panama, Wilson Dawson Ibérico. L’attività si inserisce nell’ambito del Progetto di cooperazione per la Sicurezza Economico-finanziaria Italia-America Latina – SEFILAT, finanziato dalla Cooperazione italiana e gestito da IILA. Al corso, che si concluderà il 17 aprile, stanno partecipando 16 operatori provenienti dalle principali istituzioni di sicurezza dell’Argentina, uno dei tre paesi beneficiari del Progetto insieme a Brasile e Uruguay ai quali saranno dedicate a breve separate attività formative, più due rappresentanti ciascuno di Costa Rica e Panama in veste di osservatori.

La Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, ha innanzitutto ringraziato il Generale Giordano per l’impegno e la disponibilità assicurati dalla Guardia di Finanza sia nel contesto di questo progetto che nell’ambito delle numerose iniziative che IILA svolge anche con la cooperazione europea, in larga parte dedicate al contrasto agli illeciti finanziari, “ossigeno di cui privare la criminalità organizzata”, come ha evidenziato. Cavallari ha espresso gratitudine al Generale Serena e a tutti i docenti della Scuola di Ostia invitando i partecipanti latinoamericani al corso a cogliere questa opportunità di scambio di esperienze anche per rafforzare la rete di contatti interpersonali che favorisce un più fluido ed efficace rapporto tra le istituzioni. Soddisfazione ed interesse per il rafforzamento del rapporto con i colleghi sono stati espressi dai Generali Giordano e Serena, nonché dagli ambasciatori presenti, che hanno ringraziato IILA per il suo efficace ruolo di ponte tra le istituzioni italiane e latinoamericane e di organizzatore e coordinatore delle attività condotte da esperti della Guardia di Finanza.