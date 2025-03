Sviluppo scientifico e produzione sostenibile

Il 19 marzo alle ore 10.00 presso la Biblioteca dell’IILA, si terrà l’evento “Presentazione della Cattedra, UNESCO sulle Piante Medicinali: sviluppo scientifico, produzione sostenibile e salvaguardia delle conoscenze tradizionali”. L’incontro, rivolto a un pubblico di studiosi, professionisti e consumatori, si propone di divulgare le proprietà curative delle piante medicinali e alimentari nonchè di promuovere la conservazione degli aspetti socio-culturali della medicina tradizionale.

Con l’inizio del 2023 annunciamo l’apertura al pubblico della nuova sala lettura all’interno della nostra sede di via Paisiello 24 (Roma). Uno spazio accogliente e funzionale con 20 postazioni messo a disposizione per chi vorrà studiare, fare ricerche e consultare i testi della nostra biblioteca. Questo nuovo spazio è stato allestito per accogliere la collezione di scienze economiche, scienze sociali e storiche, fiore all’occhiello della biblioteca IILA. Nella sala lettura è garantito il servizio di consultazione, mentre il servizio di prestito è attualmente sospeso. La sala è fruibile dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

L’IILA, Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, è un organismo intergovernativo con sede a Roma, istituita nel 1966, con il nome di Istituto Italo- Latino Americano, dall’allora Ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, che concepì l’IILA come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia (l’Europa) e l’America Latina. Gli stati membri dell’Organizzazione sono l’Italia e le 20 Repubbliche dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia,Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela).

L’IILA, dal 2007, è membro osservatore dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, dal 2018, delle Riunioni Ministeriali UE-CELAC e, sempre dal 2018, è invitata speciale ai Vertici Iberoamericani. L’IILA, fin dalla sua nascita ha ricoperto un ruolo importante nel facilitare i rapporti tra Italia, Europa, e l’America Latina, azione che svolge operando nel campo culturale, socio economico, tecnico scientifico e della cooperazione, utilizzando strumenti quali: incontri con specialisti di settore, patrocinando eventi e borse di studio, promuovendo congressi, convegni, esposizioni e altre manifestazioni, attuando progetti di cooperazione nei paesi latinoamericani. Dal 2017 l’IILA finalizza le sue molteplici attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.