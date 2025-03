Percorsi innovativi per i rifugiati, tra resilienza e solidarietà e proiezione di “Ru”

Grazie a questa opportunità, l’Ambasciata del Canada in collaborazione con l’UNHCR Italia, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione e l’assistenza dei rifugiati, organizzano a Roma e Milano due tavole rotonde precedenti alla proiezione del film “RU”. Questi incontri avranno per tema gli approcci italiani e canadesi all’accoglienza dei rifugiati nelle proprie città e le storie di resilienza e solidarietà dei rifugiati stessi. Saranno occasioni uniche per approfondire queste tematiche con esperti del settore e con persone rifugiate che condivideranno le proprie esperienze di vita in Italia.

“Ru” diretto da Charles-Olivier Michaud, è un’opera che esplora la storia di una giovane ragazza vietnamita che si adatta alla cultura e alla società del Canada dopo essere fuggita dal Vietnam con la sua famiglia. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio del Governatore Generale del Canada per il miglior romanzo adattato, e ha affascinato il pubblico per la sua narrazione coinvolgente e la straordinaria fotografia.

Orgoglio Canadese

Il Canada è orgoglioso di essere un leader globale nel reinsediamento e nell’integrazione dei rifugiati. Tutti i programmi di reinsediamento salvano vite aiutando i rifugiati e le loro famiglie a trasferirsi in sicurezza nel paese in cui hanno cercato asilo. Quando arrivano in Canada, queste persone vengono accolte come residenti permanenti e ricevono il supporto necessario per prosperare nella loro nuova

comunità; e anche in Italia ci sono programmi importanti di sponsorizzazione comunitaria per i rifugiati.

“Siamo entusiasti di poter condividere questo straordinario film con il pubblico italiano al Francofilm Festival” ha dichiarato L’Ambasciatrice del Canada in Italia, Elissa Golberg. ” RU rappresenta un esempio

eccellente della ricchezza e della diversità della cultura canadese. Siamo anche particolarmente fieri di collaborare da quasi dieci anni con l’UNHCR in Italia e di presentare oggi insieme a Roma e Milano due

importanti momenti di incontro tra esperti italiani e canadesi nel settore dell’accoglienza ai rifugiati. La nostra lunga esperienza ha dimostrato che l’impegno della comunità nel reinsediamento dei rifugiati permette loro di prosperare e di contribuire in modo significativo ai loro nuovi Paesi.”

“Iniziative di sensibilizzazione come queste sono molto importanti per evidenziare le straordinarie potenzialità che la sponsorizzazione comunitaria ha offerto per i rifugiati in tutto il mondo, dove il numero di persone in fuga continua ad aumentare così drammaticamente fino alla cifra record di oltre 130 milioni”, sottolinea Chiara Cardoletti, Rappresentante per l’Italia, la Santa Sede e San Marino dell’UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati. “L’Italia negli ultimi anni è diventato leader nella sponsorizzazione a livello globale, attraverso le sue esperienze con i corridoi umanitari, universitari e recentemente lavorativi”.