Sedicesima edizione di Photo Ila

IILA – Organizzazione internazionale italo-latinoamericana, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia (DGCS/MAECI), lancia la sedicesima edizione di PHOTO IILA, ​​premio rivolto ai fotografi latinoamericani emergenti fino a 40 anni di età.



Il tema sul quale gli artisti sono invitati a partecipare è “Migrazioni”. Le migrazioni sono un fenomeno universale che interessa numerose specie viventi e che ha caratterizzato la storia dell’umanità, soprattutto nel mondo globalizzato di oggi, in cui le persone sono in continuo movimento.

La mostra

Nella maggior parte dei casi, le migrazioni hanno origine dalla necessità di migliorare le condizioni di vita. Il nostro patrimonio genetico, culturale e sociale è il risultato della migrazione e dello scambio reciproco. Le migrazioni collegano persone di origini diverse, rompendo i confini tra culture, etnie e lingue, dando origine a diversità e ricchezza culturale ed economica. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite riconosce che la migrazione è un potente motore di sviluppo sostenibile, sia per i migranti che per le loro comunità. Porta importanti benefici in termini di competenze, rafforzamento della forza lavoro, investimenti e diversità culturale e contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità nei paesi di origine attraverso il trasferimento di competenze e risorse finanziarie.

La migrazione tocca quindi diversi settori della società, essendo un elemento trasversale (cultura, istruzione, religione, politica, lavoro, sicurezza, ecc.), e allo stesso tempo incide sulla storia personale di molti individui (siano essi emigranti o discendenti di emigranti). Non è un caso, ad esempio, che la recente 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, curata da Adriano Pedrosa, sia stata dedicata al tema “Stranieri ovunque”, sottolineando il fatto che il mondo contemporaneo è caratterizzato dalla mobilità e dall’assenza di confini netti.

Con queste premesse, i candidati sono invitati a sviluppare un progetto fotografico attorno a concetti legati al tema della migrazione, quali: migrazione e identità, comunità migranti, arte e migrazione, melting pot culturale, ecc. Per la partecipazione a PHOTO IILA sono accettati saggi fotografici (minimo 5 e massimo 10 immagini), che contemplino il tema proposto dal punto di vista artistico e con solida qualità estetica; Non sono accettate opere commissionate da campagne pubblicitarie o sociali, pubbliche o private.