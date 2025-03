Si inaugura mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 11.00, alla presenza di S.E. Mons. Rino Fisichella, «Uomini siate, non pecore matte» Dante pellegrino di speranza a cura di Franco Nembrini con le ormai celebri illustrazioni di Gabriele Dell’Otto. Si tratta di una mostra su Dante in occasione del Giubileo 2025, voluta dal Dicastero per l’Evangelizzazione, di cui Deloitte è advisor strategico, e realizzata in collaborazione con Centocanti sas, la casa editrice del prof. Nembrini.

La mostra nasce a partire dall’esperienza delle analoghe rassegne realizzate dal 2022 al 2024 a Verona e in diverse città italiane in collaborazione con l’associazione culturale Rivela, “Dante profeta di speranza”: un ciclo di 3 mostre, una per cantica, dal titolo Il Mio Inferno, Il Mio Purgatorio, Il Mio Paradiso. Per il Giubileo 2025 è stata curata dal prof. Nembrini una nuova mostra che, attraverso i 7 canti più significativi di ciascuna cantica, presenta il cammino attraverso cui Dante «da uomo apparentemente fallito e deluso, peccatore e sfiduciato, si trasforma in profeta di speranza» (Papa Francesco, Candor lucis aeternae).

Le parole di Mons. Rino Fisichella

«Dante, nella sua Commedia, propone ai lettori di ogni generazione un personale pellegrinaggio che, da sempre, spinge a compiere con il poeta soprattutto un profondo cammino interiore – ha sottolineato Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato dell’organizzazione del Giubileo 2025 -. La storia del poema dantesco, poi, è ambientata nel 1300, anno del primo Giubileo e, come si sa, moltissimi storici concordano sull’effettiva presenza a Roma di Dante, proprio in occasione del primo Anno santo della storia, testimoniato perfino nei versi della Commedia dedicati all’evento. La Mostra aiuterà i visitatori, attraverso la riscoperta di uno dei maggiori capolavori della letteratura italiana, a gustare la bellezza del farsi “Pellegrini di speranza” a partire dai versi di Dante Alighieri».

Come precisa il prof. Nembrini «abbiamo voluto fare tesoro dell’esperienza formativa del progetto veronese, e così anche a Roma si è lavorato per rendere i ragazzi protagonisti. La risposta è stata straordinariamente positiva, a dimostrazione del fatto che i nostri giovani, se sfidati da una proposta alta e coinvolgente, sanno ancora muoversi con l’entusiasmo e la baldanza che li caratterizza».

Info generiche

Le visite guidate saranno infatti curate da universitari e giovani delle scuole Secondarie di secondo grado, anche grazie all’attività dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Dopo un percorso di formazione insieme al prof. Nembrini e al suo team, approfondimenti online e studio personale, sono proprio i ragazzi ad accogliere e accompagnare i pellegrini in visita, a raccontare ai visitatori come Dante ha inciso nella loro vita, a testimoniare come anche per un giovane di oggi Dante davvero può essere «messaggero di una nuova esistenza, profeta di una nuova umanità che anela alla pace e alla felicità».

«Come Deloitte da anni supportiamo importanti realtà della cultura e dell’arte, consapevoli dell’unicità del patrimonio culturale italiano e dell’importanza di valorizzarlo e renderlo accessibile», commenta Fabio Pompei, Ceo di Deloitte Italia. «Va in questa direzione anche la mostra organizzata da Centocanti e dal Dicastero per l’Evangelizzazione, che ha il grande merito di coinvolgere i più giovani nella riscoperta di un personaggio fondamentale come Dante Alighieri e di avvicinare tutto il pubblico a questa importante figura storica».

La mostra sarà aperta dal 12 marzo al 27 aprile 2025, presso il Chiostro di San Salvatore in Lauro (Roma) tutti i giorni dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito.