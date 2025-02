ILA-Cile: Incontro tra SG Cavallari e il Ministro di Giustizia e Diritti Umani, Jaime Gajardo Falcón

Incontro all’IILA tra il Ministro di Giustizia e Diritti Umani del Cile, Jaime Gajardo Falcón con la Segretaria Generale, Antonella Cavallari, accompagnato da S.E. Ennio Vivaldi Vejár, Ambasciatore di Cile in Italia.

Al centro della riunione le iniziative in corso nel settore della giustizia, che IILA sta realizzando in questo Paese membro sia con fondi europei, in particolare con il Programma EL PACCTO per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, sia con risorse italiane, come il Programma Falcone-Borsellino.

I temi

Tre temi specifici sui quali gli esperti IILA stanno lavorando insieme ai colleghi del Ministero di Giustizia cileno: la normativa per la creazione e regolamentazione del regime di massima sicurezza per i criminali più pericolosi, la creazione di una Piattaforma di intelligenza penitenziaria per lo scambio di dati sensibili e il sostegno alla creazione di una Procura Nazionale su modello della omologa istituzione italiana, la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

Su questi temi il Ministro Gajardo, esprimendo particolare soddisfazione e gratitudine per il supporto tecnico e operativo che IILA sta fornendo al suo Ministero e alla Fiscalia de la Nacion, ha fornito indicazioni puntuali rispetto alle prossime attività che auspica possano essere realizzate da IILA e ha constatato piena coincidenza di vedute e prospettive. In particolare, il Ministro ha evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione regionale, iniziando da un rapporto più stretto tra autorità cilene, colombiane e brasiliane – con le quali è già in corso – per poi estendere tale collaborazione ai paesi che vorranno aggiungersi.

Tale collaborazione potrà utilmente beneficiare del rapporto di fiducia reciproca e degli strumenti in fase di predisposizione in ambito RAP (Red de Academias Penitenciarias) e REDCOPEN (Red de Cooperacion Penitenciaria), due importanti reti costituite su impulso di IILA nell’ambito del PACCTO, che collegano gli istituti penitenziari regionali, considerando anche che il Cile detiene attualmente la Presidenza pro tempore della RAP.

La Segretario Cavallari ha concluso l’articolata riunione assicurando l’impegno di IILA a dare seguito rapidamente sia alle iniziative già previste che alle sollecitazioni ricevute dal Ministro Gajardo, grazie alla collaborazione delle migliori professionalità italiane coinvolte nei progetti in corso, ben consapevoli che la collaborazione internazionale costituisca l’unica risposta possibile per affrontare le sfide poste dalla criminalità organizzata transnazionale.