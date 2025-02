Concerto dedicato a Dmitri Shostakovich

Venerdì 21 febbraio alle 18:30 alla Casa Russa a Roma si terrà un concerto dedicato a Dmitrij Shostakovich.

Le musiche del grande compositore russo, insieme agli altri illustri autori come Aleksand Scriabin, Sergej Prokofiev e Nikolaj Medtner, eseguiranno gli allievi della Scuola Internazionale di Musica “AVOS Project”: violinista Maddalena Fogacci Celi, violoncellista Alice Romano e pianisti Adriano Leonardo Scapicchi, Fabio Fornaciari, Mattia Casu, Livia Franchi de’ Cavalieri, Emile Chandellier.

Dmitri Shostakovich



Dmitri Shostakovich nacque a San Pietroburgo nel 1906. Nel 2025 ricorrono 50 anni della sua scomparsa. Laureato al Conservatorio di Leningrado, è diventato famoso dei suoi lavori in diversi generi musicali, incluse le sinfonie, le opere e la musica da camera. Uno degli autori più eseguiti al mondo, ha creato la Sinfonia n.7, chiamata anche “Sinfonia di Leningrado”, diventata il simbolo musicale della resistenza della città durante l’assedio. Nell’anno dell’80° anniversario della Vittoria, la musica di Shostakovich fa parte

integrante del programma della Casa Russa a Roma dedicato a questa grande data.

Ritenuto tra i più importanti compositori di scuola russa e, più in generale, della musica del Novecento, Šostakovič ebbe un travagliato rapporto con il governo sovietico: subì infatti due denunce ufficiali a causa delle sue composizioni (la prima nel 1936, la seconda nel 1948) e i suoi lavori furono periodicamente censurati. La sua totale riabilitazione avvenne solamente dopo la morte di Stalin, e culminò con la sua elezione al Consiglio supremo sovietico e con la sua nomina ad ambasciatore dell’URSS in importanti eventi culturali di tutto il mondo. Ricevette moltissimi riconoscimenti e titoli internazionali.

Šostakóvič divenne famoso nei primi anni dell’Unione Sovietica, con opere come la sua Prima Sinfonia o l’opera Il naso, che combinavano con grande originalità la tradizione russa e le correnti moderne dell’Occidente. Successivamente, la sua musica è stata talvolta denunciata come decadente e reazionaria e altre volte elogiata come rappresentante della nuova arte socialista dal Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS). In pubblico, fu sempre fedele al sistema sovietico, ricoprì importanti responsabilità nelle istituzioni artistiche, accettò di aderire al PCUS nel 1960 e divenne membro del Soviet Supremo dell’Unione Sovietica.

Casa Russa



La Scuola Internazionale di Musica “AVOS Project” offrirà al pubblico della Casa Russa a Roma 4 concerti, con la cadenza mensile, con le musiche dei compositori russi.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria tramite il link:

https://forms.gle/bxZU7SBRQvdeh8hx8