Un oso Rojo alla Casa Argentina a Roma

Mercoledì 26 febbraio alle 18 verrà proiettati un altro classico del cinema nazionale, Un oso rojo, del regista Adrián Caetano un film pluripremiato, prodotto nel 2002, con Julio Chávez e Soledad Villamil.. Israel Adrián Caetano è uno sceneggiatore e regista cinematografico e televisivo uruguaiano che vive in Argentina fin da quando era giovane.

Julio Alberto Hirsch ( Buenos Aires , 14 luglio 1956), meglio conosciuto come Julio Chávez , è un attore , scrittore e regista cinematografico e teatrale argentino . È anche artista visivo e formatore di attori teatrali. Ha una lunga carriera teatrale, sia come attore che come regista. Ha recitato in numerosi film e serie televisive. Ha vinto numerosi premi, tra cui l’Orso d’Argento al Festival di Berlino , il

Platinum Award , tre Condor d’Argento , l’ACE d’Oro , quattro Martín Fierros , il Premio Clarín Espectáculos alla Figura dell’Anno e il Platinum Konex Award. Dirige inoltre l'”Acting Training Institute” che porta il suo nome, nella città di Buenos Aires.

Soledad Villamil ( La Plata , provincia di Buenos Aires ; 19 giugno 1969) è un’attrice e cantante argentina . È nota soprattutto per la sua interpretazione nel film vincitore dell’Oscar come miglior film straniero , Il segreto dei suoi occhi .

La trama

El Oso (Julio Chávez) è un pericoloso ladro che vive con la moglie (Soledad Villamil) e la figlia di un anno Alicia. Fu arrestato e condannato a diversi anni di prigione per aver partecipato a una rapina a mano armata in cui fu ucciso un agente di polizia. Dopo essere uscito di prigione, la moglie si è separata e lui vive con la figlia (Agostina Lage) e il suo nuovo compagno (Luis Machín), un lavoratore disoccupato e dipendente dal gioco d’azzardo. L’Orso adotterà quindi un comportamento che gli consentirà di proteggere la figlia, senza abbandonare il mondo del crimine.

Nel film recitano anche Enrique Liporace (Güemes), il proprietario della compagnia di taxi che protegge l’Orso e gli offre un lavoro quando uscirà di prigione, e l’illusionista René Lavand (il Turco), capo della banda per cui lavorava l’Orso, che gli deve la sua parte del bottino e del quale l’Orso diffida.

Premi

Il film ha vinto premi come il Festival Internazionale del Nuovo Cinema latinoamericano dell’Avana, il Condor D’argento e il Festival del cinema latinoamericano di Lerida.