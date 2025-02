Le fiabe occidentali incontrano l’abito tradizionale coreano Hanbok

Le protagoniste delle fiabe occidentali, come Cenerentola e Biancaneve, indosseranno l’abito tradizionale

coreano, Hanbok, per incontrare gli spettatori italiani.

L’Istituto Culturale Coreano in Italia, infatti, ha annunciato che la mostra “Fiabe Occidentali in Hanbok” della nota illustratrice Wooh Nayoung, nonché ambasciatrice della Korea Heritage Service, verrà inaugurata il 25 febbraio alle 19:00 presso la sede dell’Istituto in via Nomentana 12, 00161, Roma.

L’esposizione

L’esposizione presenterà 48 opere che ritraggono celebri personaggi delle fiabe occidentali e delle loro reinterpretazioni Disney, vestiti in Hanbok. Con un’interpretazione unica dell’artista, i protagonisti delle fiabe come Cenerentola, Biancaneve, Ariel e Alice indosseranno abiti tradizionali coreani, offrendo ai visitatori locali un’opportunità per avvicinarsi alla cultura coreana tramite l’uso dei colori tipici della pittura coreana e della scrittura in hangeul, cioè l’alfabeto coreano.

Il 26 febbraio, il giorno dopo l’inaugurazione, l’illustratrice Wooh Nayoung parteciperà a un talk show

presso l’Istituto Culturale Coreano, dove condividerà con il pubblico il suo mondo artistico. Inoltre, come

evento collaterale, la Korea National University of Cultural Heritage aprirà un laboratorio, sempre presso

l’Istituto Culturale Coreano, dal 26 al 28 febbraio sulla produzione di cosmetici tradizionali coreani ispirati al personaggio storico coreano, la principessa Hwahyeop. Questo evento mira a valorizzare la bellezza

tradizionale coreana al pubblico italiano, sempre più interessato alla K-beauty.

L’Illustratrice Wooh ha espresso il suo entusiasmo dichiarando: “Sono felicissima che la mostra venga esposta in Italia. Spero che il pubblico possa apprezzare il fascino dell’Hanbok e riscoprire le fiabe sotto una nuova prospettiva. Per questa occasione speciale, ho preparato con grande piacere un’opera ispirata alla leggenda della fondazione di Roma con Romolo e Remo, e spero che i visitatori italiani la apprezzino.”

Wooh si è laureata in pittura coreana alla Ewha Womans University e ha lavorato come illustratrice di giochi prima di farsi apprezzare per le sue singolari rappresentazioni di personaggi di fiabe in hanbok, con il suo nome d’arte Obsidian. Tra questi, spicca la sua interpretazione di Alice da “Alice nel Paese delle Meraviglie”, oltre a quella di personaggi Disney come Elsa e Anna da “Frozen” e personaggi del Marvel Cinematic Universe, disponibili grazie alla sua partnership con Disney come collaboratrice ufficiale.

Il suo viaggio nelle collaborazioni internazionali è iniziato in Danimarca nel 2019, quando è stata invitata a Viborg e ha creato “I Dream of the Far East”, un pezzo che immagina Hans Christian Andersen e i suoi personaggi in hanbok. “Andersen, una celebre icona danese, era la scelta naturale per il mio contributo ad un festival danese”, ha ricordato Wooh.

L’Istituto Culturale Coreano in Italia ha aggiunto: “Nel contesto dell’Anno dello Scambio Culturale Italia e

Corea 2024-2025, ci auguriamo che questa mostra possa far conoscere la bellezza e l’eleganza dell’Hanbok in un modo innovativo al pubblico italiano.”.