IILA-Argentina: incontro tra SG Cavallari e il Ministro della Giustizia, Mariano Cúneo Libarona

Lunedì 17 febbraio, la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, ha incontrato presso la sede dell’Organizzazione il Ministro della Giustizia argentino, Mariano Cúneo Libarona, accompagnato da un’ampia delegazione composta da S.E. Marcelo Giusto, Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, dall’Amb. Eugenio Curia, Coordinatore Nazionale per la Lotta contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo e dai loro più stretti collaboratori.

La proficua riunione ha testimoniato la rilevanza e l’apprezzamento da parte argentina per le numerose iniziative realizzate da IILA nel paese sia a supporto della “diplomazia giuridica” promossa dall’Italia (programma Falcone-Borsellino e Progetti per la sicurezza economico-finanziaria con la Guardia di Finanza e per l’ Alta Formazione con l’Arma dei Carabinieri), sia attraverso programmi regionali finanziati dall’Unione Europea in cui IILA svolge un ruolo di primo piano: El PACCTO 2.0, COPOLAD III, EUROFRONT.

L’incontro

Rispondendo all’ invito della Segretario Generale di indicare gli argomenti di maggiore interesse attuale per il suo Dicastero, per i quali IILA potrebbe essere di aiuto, il Ministro Libarona ha voluto evidenziare la fiducia nella capacità dell’Organizzazione di individuare le migliori professionalità italiane al fine di avviare rapidamente una serie di iniziative di formazione su temi di grande attualità. Tra esse la riforma del sistema giudiziario da inquisitorio ad accusatorio, la riforma del codice penale, l’agenda anticorruzione, il contrasto al riciclaggio, l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, le tecniche investigative, la giustizia minorile.

Su alcuni di questi temi si sta già lavorando, proprio in questi giorni è in corso a Buenos Aires il primo Corso di formazione realizzato dalla Guardia di Finanza italiana rivolto a 35 professionisti economici e finanziari dell’Argentina preceduto, a fine gennaio, dalla missione di una delegazione dell’Arma dei Carabinieri, su altri a breve saranno individuati i responsabili di nuove specifiche attività formative.

La delegazione argentina

La delegazione argentina ha quindi espresso una positiva valutazione per le attività svolte nell’ambito del programma europeo EL PACCTO, riguardanti in particolare gli aggiornamenti sulle normative e le tecniche di perseguimento della corruzione associata al crimine organizzato transnazionale, che hanno condotto alla creazione di squadre investigative comuni, e il supporto a una strategia nazionale di lotta contro i reati economici nel quadro della nuova Legge Antimafia in discussione, auspicandone rafforzamento e continuità.

Molto importante il ruolo dell’ Argentina, ha infine evidenziato la SG Cavallari, nell’avvio del progetto sperimentale di Silver Notice dell’Interpol, per facilitare lo scambio di informazioni per il tracciamento e recupero dei proventi illeciti, di cui si discuterà proprio a Buenos Aires con gli esperti italiani a metà marzo, e nel funzionamento delle reti regionali che mettono in costante collegamento le autorità di vari paesi della Regione (Rete Accademie Penitenziarie e REDCOPEN- Rete di Cooperazione Penitenziaria). Esempio importante, anche nell’ottica del contributo che IILA vuole offrire ai processi di integrazione regionale, la collaborazione con i Paesi del MERCOSUR, in particolare le attività di cooperazione tra polizie nell’area particolarmente complessa e impegnativa della Triplice Frontiera (Argentina Brasile e Paraguay), a cui l’Argentina partecipa con convinzione e che desidera approfondire con il sostegno italiano.

La grande cordialità dell’incontro ha rafforzato ulteriormente i solidi legami di amicizia e collaborazione tra IILA e questo Paese membro, dove la SG si recherà in missione all’inizio di aprile, occasione utile per fare il punto sui risultati che seguiranno all’incontro odierno.