Presentazione dei film vincitori del Festival Internazionale dei Debutti Cinematografici alla casa russa di Roma

Il 17 febbraio alle 18:30, presso la Casa Russa a Roma (nel palazzo storico Santacroce) , si terrà la proiezione del film “Bauryna Salu” (12+, 108 min). La pellicola del regista kazako Askhat Kuchinchirekov ha vinto il Gran Premio della XXII edizione del Festival dei Debutti Cinematografici “Spirito del Fuoco”. Il 18 febbraio, invece, sempre alle 18:30, si terrà la proiezione del film “Lapin” (6+, 97 min), che ha ricevuto il premio per il miglior attore.

“Bauryna Salu”

Il film affronta il tema delle relazioni con i genitori durante il periodo di formazione della personalità. Il film narra come Ersultan, secondo la vecchia tradizione nomade “Bauryna Salu”, dopo la nascita viene dato in custodia alla nonna. Il ragazzo cresce con risentimento verso i genitori e non comunica con loro, ma quando compie 12 anni, la nonna muore. Ersultan ritorna nella sua famiglia, che conosce quasi per niente.

“Lapin”

Il 18 febbraio alle 18:30, si terrà la proiezione del film “Lapin” (6+, 97 min), che ha ricevuto il premio per il miglior attore. Il film affronta il tema della crescita personale: il giovane Valya Lapin si trasferisce in una nuova città. È disposto a sopportare la nuova scuola e l’ambiente estraneo a patto che la situazione non duri a lungo. Quando le aspettative dell’adolescente non si avverano, deve cercare risposte alle domande fondamentali: come vivere e perché. Il film sarà interessante per gli adolescenti e i loro genitori.

Spirito del fuoco

Il Festival “Spirito del Fuoco” si svolge in Russia da oltre 20 anni e, secondo tradizione, vi partecipano i migliori film di registi della Russia e di altri paesi del mondo. Il tema del 2024 è il “Linguaggio speciale del cinema nazionale”. Il presidente del festival è il regista Emir Kusturica. Il film “Kuba. Marina”, che ha ricevuto nel 2024 un premio del maestro del cinema, è stato proiettato con successo alla Casa Russa di

Roma subito dopo la sua premiere, nell’ambito della mostra dei paesi BRICS “The NEW art of the NEW world”.



Il link prenotazione della proiezione del film “Bauryna Salu”:

https://forms.gle/dzemkKopCffRwVHh9



Il link prenotazione della proiezione del film “Lapin”:

https://forms.gle/nvsThnDWEu88ne6k9