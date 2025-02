“La voce del bene si sente da lontano” una mostra all’ambasciata della Repubblica Slovacca

Dal 10 febbraio al 31 marzo, si terrà, presso l’Ambasciata della repubblica Slovacca in Italia, precisamente a Via dei Colli della Farnesina 144 a Roma, la mostra “La voce del bene si sente da lontano”. La mostra sarà incentrata sull’arte Naif degli slovacchi della Voivodina in Serbia. La mostra offre un’occasione unica per conoscere le opere delle sue icone immortali, così come dei giovani seguaci dell’arte pittorica naif slovacca.

Gli artisti naif slovacchi, infatti, sono uniti da un legame naturale e consapevole tra l’uomo e la natura e, vissuto in armonia con i suoi doni, le sue peripezie e tutto ciò che è connesso alla sua vita e l’esistenza. Nella loro percezione tutto questo supera, ormai dal secolo scorso, i confini del paese natale. Questa espressione artistica offre infatti, uno sguardo sulla vivacità del giovane mondo slovacco il quale ha rivendicato di diritto, la propria visibilità nell’universo artistico contemporaneo.

Monumento di cultura e di una fratellanza storica

La pittura Naif di Kovacica degli slovacchi in Vojvodina è stata inserita nella lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. Ad oggi, la Serbia vanta cinque eccellenze all’interno di questa preziosa lista ed è orgogliosa di avere tanta ricchezza culturale e artistica condividendo e abbracciando minoranze che sanciscono le relazioni plurisecolari e di fratellanza con la Slovacchia e la sua arte.

La Serbia si spende continuamente per provvedere alla preservazione della loro identità nazionali e della tutela della tradizione culturale. L’amicizia che lega i due popoli (Serbia e Slovacchia) rappresenta un punto fermo nelle relazioni internazionali ed è sempre rimasta salda. Questa collaborazione artistica ne è la dimostrazione

Kovacica, la metropoli dell’arte Naif

Nonostante sia una piccola città, Kovacica, è diventata, grazie al talento di diversi artisti slovacchi, una vera e propria capitale artistica con cui ha attirato migliaia di turisti da tutto il mondo. L’arte Naif degli slovacchi in Serbia è cresciuta da fenomeno locale a vero fenomeno internazionale. Il valore di quest’arte è insostituibile. Viene creata con anima e cuore, catturando una visione del mondo unica, attraverso le emozioni per riscoprire una forma dell’autoespressione nuova.

Porta un messaggio anticonvenzionale che, pur nascendo da nobili principi, si è guadagnato un meritato posto fermo e di diritto nel patrimonio culturale immateriale. Un vero e proprio patrimonio da proteggere e condividere. Questa mostra, quindi, serve proprio ad allargare i propri orizzonti culturali e artistici ma è anche un punto fermo per raccontare come la forza di una minoranza all’interno di un paese come la Serbia abbia potuto sviluppare, creare e rendere così famosa un’arte. La convivenza, il dialogo e la cultura sono gli unici strumenti capaci di generare opere e correnti destinate a rimanere per sempre.