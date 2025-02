“Grito Crudo”, la mostra di Inés Díaz Saubidet alla Casa Argentina di Roma

Dal 14 febbraio al 7 marzo si potrà visitare la mostra d’arte contemporanea Grito Crudo, dell’artista argentina Inés Díaz Saubidet, presente alla Casa Argentina a Roma. L’artista espone una serie di tessuti e disegni che danno forma a Grito Crudo, una mostra in cui testo e tessuto si intrecciano. Attraverso questa mostra, l’artista ci invita a riflettere su gesti, sguardi e molteplici forme di espressione. Tratti e gesti che ci incoraggiano a viaggiare attraverso mondi diversi.

La mostra è un’iniziativa portata avanti dalle Ambasciate argentine in Italia e presso la Santa Sede. L’inaugurazione, che avviene nell’ambito del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, è aperta e

gratuita e avrà luogo il 14 febbraio alle 18 presso la sede di Casa Argentina, Via Veneto, 7, nella capitale italiana.

Inoltre, Inés Saubidet propone un ciclo di visite guidate in cui si potrà esplorare la sua mostra dal punto di vista dell’artista. Si terranno gratuitamente il giovedì di ogni settimana ed è possibile prenotare un posto scrivendo a cultura_eital@mrecic.gov.ar. Inés è diplomata come Insegnante Nazionale di Pittura e Disegno presso la Scuola Superiore di Belle Arti Regina Pacis. Con formazione in filosofia e religioni comparate, sia in Argentina che in Spagna, ha ricevuto diversi premi, tra cui quelli del Salone dell’Incisione del Museo Sivori e del Salone Nazionale dell’Incisione del Palais de Glace.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00 presso Casa Argentina in Italia, Via Vittorio Veneto, 7.

Casa Argentina

Inaugurata il 9 luglio 1965, Casa Argentina si trova in uno dei luoghi più suggestivi del centro della città di Roma, in un edificio costruito negli anni venti dal prestigioso architetto Gino Coppedé. Essendo considerato attualmente Patrimonio Artistico e Culturale, è sotto la tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le attività della Casa Argentina rispondono ai principi ed alle finalità che ne ispirarono la creazione, ovvero, non solo la promozione e la diffusione in Italia dei diversi aspetti della cultura e della realtà del nostro paese, ma anche il mantenimento dei legami con la propria nazione per gli Argentini che si trovano in Italia. Le attività abituali sono: corsi di lingua spagnola e cultura argentina, corsi di tango argentino, corsi di teatro in spagnolo, oltre a una grande quantità di iniziative culturali. La Casa Argentina dispone, inoltre, di una biblioteca comprendente oltre 4000 volumi, frequentabile su appuntamento.