La Casa Russa a Roma celebrerà i 130 anni dell’Accademia

Il 15 febbraio 2024, nel giorno del compleanno dell’Accademia Russa di Musica Gnesin, la Casa Russa a Roma celebrerà i 130 anni della famosa istituzione musicale con un concerto per pianoforte a quattro mani con i suoi laureati Yana Subbotina e Filipp Subbotin. In programma del concerto alla Casa Russa a Roma musiche di Sergej Rachmaninov, Johannes Brahms e altri compositori. Appuntamento sabato 15

febbraio alle ore 19:00 in Piazza Benedetto Cairoli, 6.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria a questo link:

https://forms.gle/tX6ZhB2aWqFxJAaj9

“Duo Eleganza”

Il primo concerto del “DUO Eleganza” si è tenuto nel 2002 con l’esecuzione del concerto di Mozart per due pianoforti e orchestra “Cantus firmus” nella sala del Collegio di Musica Gnesin. Il talentuoso si è esibito poi nelle sale prestigiose di Mosca e di molte altre città russe, così come a Praga, Vienna,

Barcellona, ​​Budapest, Copenaghen e Bruxelles. Il Duo Eleganza collabora attivamente con musicisti della Russia e della Repubblica Ceca.

Philipp Subbotin si è diplomato presso l’Accademia di musica russa Gnessins nel 2006 (classe di V. Nosina). Ha poi continuato gli studi presso l’Accademia di musica e arti di Praga e si è laureato nel 2009 con un master in arti (classe del leggendario pianista ceco del XX secolo I. Moravec). Nel 2001 Philipp Subbotin ha vinto il 1° premio al Concorso internazionale di Vicenza.

Yana Subbotina ha iniziato la sua formazione musicale professionale presso il college di musica del Moscow State Institute of Music intitolato ad A. Shnitke, dove si è laureata nel 2002 (classe di O. Musorin). Ha poi completato la sua formazione nel 2006 presso la Russian Gnessins Academy of Music (classe di V. Nosina). Durante i suoi studi Yana Subbotina è diventata vincitrice di vari concorsi internazionali. Nel 1999 ha vinto il concorso Rubinshtein a Parigi e nel 2000 ha ricevuto un gran premio al concorso vocale di Lisbona insieme a Irina Samoilova (soprano).

I pianisti hanno organizzato festival musicali internazionali: Praga – Stagioni musicali (2011-2016), Budapest – dedicato da Franz Liszt (2011), Vienna – dedicato a Joseph Haydn (2012); Madrid – dedicato a Sergej Rachmaninov (2013), Roma – dedicato ad Anton Rubinstein (2014), Copenaghen – Stagioni musicali (2014); Berlino – dedicato a Petr Čajkovskij (2015), Gyor – dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart (2016), Praga – dedicato a Sergej Prokofiev (2016), Vienna – dedicato a Ludwig van Beethoven a (2017).