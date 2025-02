Una giornata con il cinema iraniano

Ieri, presso la Casa del Cinema di Roma, nella cornice di Villa Borghese, si è tenuta la rassegna stampa del Cinema Iraniano. Organizzato dall’istituto culturale dell’Iran, sono state proiettate due interessanti pellicole che riguardano il territorio iraniano e non solo. Il cinema iraniano ha una grande tradizione alle spalle. Nasce nell’anno 1900, dopo cinque anni dalla prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière (28 dicembre 1895, Parigi), grazie all’iniziativa del quinto Shah della dinastia Qajar che comprò una cinepresa al suo ritrattista ufficiale Mirza Ibrahim Khan Akkas-Bashi, affinché documentasse le attività della famiglia reale.

Nel 1950 viene fondata la Iran Film Studio, da Ghadiri e Manouchehri, socièta che produce i primi girati in Iran che conquistano i favori del pubblico, Vergogna (1950) e Vagabondo (1952). Inizia così un’epoca prosperosa per l’industria del cinema iraniano che nel 1965 raggiunge la produzione di 43 film e in seguito è andata costantemente sviluppandosi. Negli anni ’60 iniziano ad emergere i primi tratti distintivi del linguaggio cinematografico iraniano.

Comincia la prima nouvelle vague, ovvero la prima generazione di cineasti (cineasti nel vero senso della parola). Tra i precursori della nouvelle vague ci sono: la poetessa Forough Farrokhzad, che con La casa è nera (1962), anticipa molte tendenze successive; Dariyush Mehrjui con Gav (La Vacca, 1969), tratto dal racconto del moderno drammaturgo Ghalamhossien Saedi, ottiene un riconoscimento internazionale per la nouvelle vague iraniana.

I due film presentati, quindi, confermano una grande tradizione cinematografica.

VILAIEHA (ABITANTI DELLA VILLA)

Regia di Monir Gheidi come cast: Saber Abar, Tanaz Tabatabaei. Il film, vincitore di numerosi premi tra cui il Crystal Simorgh per la miglior regia emergente al Festival Fajr, racconta con sensibilità la storia di Aziz e dei suoi nipoti durante il conflitto Iran-Iraq. La pellicola esplora le dinamiche familiari in tempo di guerra, offrendo uno sguardo intimo sulla vita delle famiglie del personale militare. Monir Gheidi è una delle voci più interessanti del cinema iraniano contemporaneo. La sua filmografia si distingue per l’attenzione alle tematiche sociali e storiche dell’Iran, con una particolare sensibilità nella rappresentazione di storie che intrecciano il personale con il collettivo.

Monir Gheidi era presente anche in sala per presentare il suo progetto, confermando la dolcezza e la sensibilità con cui viene trattato un argomento delicato come la guerra. Inoltre, la regista ha ringraziato l’Italia e la Casa del Cinema per essere riusciti a sviluppare una grande rassegna cinematografica.

L’AMORE DI EMAD E TUBA

Regia di Kaveh Sabaghzadeh, quando il destino mise Emad e Tuba l’uno di fronte all’altra per la prima volta, entrambi sapevano bene che l’amore è più una capacità che un’emozione, un sussulto del cuore o un fremito della pelle. Nato nel 1980, Kaveh Sabaghzadeh è figlio del noto regista iraniano Mehdi Sabaghzadeh. Attivo come assistente alla regia, direttore di produzione e fotografo dal 1998, ha realizzato il suo lungometraggio d’esordio, ITALIA ITALIA, nel 2017.