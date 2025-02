L’ambasciatore Quessep rafforza i legami bilaterali durante le visite ufficiali a Malta e in Albania

L’ambasciatrice della Colombia, Ligia Margarita Quessep, ha effettuato visite ufficiali nella Repubblica di Malta e nella Repubblica d’Albania nel gennaio 2025, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale in settori chiave quali sicurezza, migrazione, cultura e istruzione. Ha inoltre rafforzato i legami con le comunità colombiane residenti in entrambi i Paesi.

Visita a Malta

Dal 14 al 16 gennaio 2024, l’ambasciatrice Quessep ha visitato Malta, dove ha incontrato funzionari governativi e rappresentanti di varie istituzioni maltesi per discutere questioni di reciproco interesse. Tra i suoi incontri più importanti, lo scambio di saluti con la Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, al Palazzo Presidenziale, e con il Primo Ministro, Robert Abela, all’Auberge de Castille. Ha inoltre partecipato ad eventi con rappresentanti di diversi settori politici del Paese.

Nel corso dell’incontro con il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Europea, Ian Borg, che ricopre anche la carica di Vice Primo Ministro di Malta, l’Ambasciatrice ha sottolineato la crescita della diaspora colombiana a Malta e il suo contributo positivo alla società locale. È stata anche esplorata la possibilità di tenere consultazioni politiche in Colombia per rafforzare il dialogo bilaterale.

Nel corso della sua visita, l’Ambasciatrice ha incontrato l’Ambasciatore non residente di Malta in Colombia, Michael Buhagiar, per approfondire le relazioni bilaterali ed esplorare nuove opportunità di cooperazione. Ha incontrato anche il Console onorario della Colombia a Malta, Joseph Buhagiar, con il quale ha discusso del rafforzamento dei legami bilaterali, delle questioni migratorie e dei progetti a beneficio della comunità colombiana.

L’Ambasciatore ha inoltre mantenuto contatti diretti con la comunità colombiana a Malta per comprenderne le preoccupazioni e rafforzare i rapporti con l’Ambasciata. In ambito politico e diplomatico, ha preso parte a vari eventi protocollari che hanno contribuito al rafforzamento delle relazioni bilaterali, tra cui una cena offerta dal ministro Ian Borg.

Visita in Albania

Dal 22 al 24 gennaio 2024 , l’ambasciatrice Quessep ha proseguito il suo tour con una visita ufficiale in Albania, con l’obiettivo di consolidare le relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione in materia di sicurezza, migrazione e affari consolari.

A Tirana, l’Ambasciatore ha tenuto un incontro con il Console onorario della Colombia in Albania, Serxho Rama, e i membri della comunità colombiana, durante il quale sono stati discussi temi chiave come il rafforzamento delle relazioni bilaterali, le questioni migratorie e i progetti a beneficio della comunità colombiana nel Paese. Ha incontrato anche i colombiani residenti in Albania per conoscere le loro esigenze, promuovere iniziative culturali e rafforzare i legami con i progetti “Colombia Nos Une”.

In ambito diplomatico, l’Ambasciatore ha partecipato al ricevimento ufficiale organizzato dal Presidente dell’Albania, Bajram Begaj, e dal suo gabinetto per il corpo diplomatico, nel corso del quale è stato ribadito il reciproco interesse al rafforzamento delle relazioni multilaterali. Infine, l’Ambasciatore ha tenuto degli incontri con le autorità locali e la polizia albanese per discutere di collaborazione nella lotta alla tratta di esseri umani, rafforzamento della sicurezza e cooperazione internazionale.

Con queste visite, l’Ambasciata della Colombia ribadisce il suo impegno nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche con Malta e l’Albania, promuovendo iniziative di cooperazione in diversi settori di reciproco interesse e consolidando la presenza della Colombia nella regione.