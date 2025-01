Un pomeriggio con il cinema iraniano

L’Istituto Culturale dell’Iran a Roma è lieto di presentare un evento straordinario dedicato al cinema iraniano contemporaneo, con la partecipazione speciale della pluripremiata regista Monir Gheidi. Il pomeriggio di giovedì 6 febbraio 2025 la Sala Fellini presso la Casa del Cinema a Roma, in Largo Marcello Mastroianni 1, si aprirà con la proiezione di due opere significative del cinema iraniano contemporaneo: “VILAIEHA” (ABITANTI DELLA VILLA) proiettato alle ore 17.00 con regia di Monir Gheidi. Il film, vincitore di numerosi premi tra cui il Crystal Simorgh per la miglior regia emergente al Festival Fajr, racconta con sensibilità la storia di Aziz e dei suoi nipoti durante il conflitto Iran-Iraq. La pellicola esplora le dinamiche familiari in tempo di guerra, offrendo uno sguardo intimo sulla vita delle famiglie del personale militare. Ci sarà anche incontro con la regista a seguire.

L’AMORE DI EMAD E TUBA

Regia di Kaveh Sabaghzadeh:Quando il destino mise Emad e Tuba l’uno di fronte all’altra per la prima volta, entrambi sapevano bene che l’amore è più una capacità che un’emozione – un sussulto del cuore o un fremito della pelle.

Monir Gheidi, una delle voci più interessanti del cinema iraniano contemporaneo, che ha iniziato la sua carriera nel 1992, ha diretto numerose opere premiate a livello internazionale, tra cui “Squad Girls” (2022) e “Boy, Girl, Old Man” (2006), presentato in festival prestigiosi come quelli di Amburgo, Manchester e Seoul.

Il suo film più acclamato, “Villa Dwellers” (2017), ha ricevuto sette nomination al Festival Fajr, vincendo il Crystal Simorgh per il miglior talento emergente nella regia, oltre ai premi per la migliore attrice non protagonista e per i migliori effetti speciali. La sua opera più recente, “Squad Girls” (2022), ambientata durante l’invasione irachena di Khorramshahr, racconta la storia di un gruppo di donne che si organizza per rifornire la città di armi e munizioni. Il film è stato candidato a sette premi al 40° Festival Fajr.

Oltre all’attività di regista, Gheidi ha assunto ruoli significativi come membro di giuria in numerosi festival cinematografici internazionali, tra cui il Festival del Film dei 100 Secondi e il Festival Internazionale del Cinema della Resistenza. È anche membro dell’Accademia della Casa del Cinema dell’Iran. La filmografia di Gheidi si distingue per l’attenzione alle tematiche sociali e storiche dell’Iran, con una particolare sensibilità nella rappresentazione di storie che intrecciano il personale con il collettivo.