Vertice d’azione sull’intelligenza artificiale a Parigi

Il 10 e 11 febbraio 2025, la Francia ospiterà a Parigi il Vertice d’azione sull’intelligenza artificiale (AI), che riunirà al Grand Palais capi di Stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, amministratori delegati di piccole e grandi aziende, rappresentanti del mondo accademico, organizzazioni non governative, artisti e membri della società civile.

Il Summit inizierà al Grand Palais il 10 febbraio, con un forum che riunirà molti stakeholder da tutto il mondo (tra cui rappresentanti di governi, aziende e società civile, ricercatori, artisti e giornalisti). Il Summit dei Capi di Stato e di Governo si terrà l’11 febbraio, al Grand Palais.

Il programma, Giorno 1

Questo primo giorno del Summit (lunedì 10 febbraio) comprenderà conferenze, tavole rotonde e presentazioni, incentrate principalmente sulle soluzioni offerte dall’intelligenza artificiale. Ciò consentirà molti incontri bilaterali tra partecipanti che si riuniscono per la prima volta in un tale formato, con stakeholder particolarmente diversificati, scambiando sistematicamente opinioni da governi, aziende, organizzazioni internazionali e società civile in tutto il mondo. Il programma dettagliato per questa giornata è il seguente:

In navata l’organizzazione è così. Apertura: intelligenza artificiale di frontiera, oltre i grandi modelli linguistici. Nel corso della giornata: AI in pratica, proiezioni di artisti e pitch di progetti, demo e sfide di innovatori da tutto il mondo. Nel Palco principale, invece, mattina temi su come sfruttare l’intelligenza artificiale per il futuro del lavoro e creare un circolo virtuoso tra intelligenza artificiale, creazione e informazione. Nel Pomeriggio: Cyberattacchi e disinformazione: sfruttare l’intelligenza artificiale per proteggere le democrazie, Impostazione di una governance dell’intelligenza artificiale efficiente e realmente inclusiva, scalabilità degli ecosistemi di intelligenza artificiale competitivi e sostenibili in tutto il mondo, piegare l’arco dell’IA verso l’interesse pubblico: verso un ecosistema di IA resiliente e aperto

Giorno 2

Il Summit dei Capi di Stato e di Governo si terrà l’11 febbraio. Si terrà una sessione plenaria al Grand Palais con partecipanti internazionali per discutere le principali azioni comuni da intraprendere sull’intelligenza artificiale.

Durante questa “AI Action Week”, si terranno numerosi eventi paralleli a Parigi, tra cui un evento Business Day presso la Stazione F l’11 febbraio 2025. Saranno inoltre organizzati eventi dedicati all’IA e alla democrazia, all’impatto ambientale di questa tecnologia, alla manipolazione delle informazioni e alla sicurezza informatica.