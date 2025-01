Presentazione libro “Juego de té” di Marta Orrantia all’ILA

Nella giornata di ieri, 23 gennaio, a Roma presso la biblioteca dell’ILA è stato presentato il libro “Juego de tè” di Marta Orrantia, in sala, oltre l’ambasciatrice anche la scrittrice stessa che ha presentato il romanzo e ha introdotto la storia. Un incontro in cui è stato anche sottolineata l’importanza dell’Italia come partner non solo economico ma anche culturale e l’occasione andata in scena all’Istituto Latino Americano ne è la prova.

L’autrice

Nata a Bogotá nel 1970, Marta Lucía Orrantia ha lavorato come redattrice della rivista Gatopardo ed è stata redattrice internazionale della rivista SoHo. Ha fondato e diretto la rivista Rolling Stone nella versione per la zona colombiana e di Panama . Attualmente lavora come professoressa per il Master di scrittura creativa presso l’ Università Nazionale della Colombia. Tra i suoi romanzi principali ci sono: Orecchie di pesce (2009), edito dalla casa editrice Planeta, romanzo d’esordio con cui si avventura nel mondo della letteratura, Domani non presentarti (2016), Cipriano (2020) e recentemente ha pubblicato e presentato Gioco del tè, la sua ultima creatura.

La sinossi di “Juego de tè”

Una donna rifiuta di ricevere un’eredità: un elegante servizio da tè appartenuto a un antenato e non più utilizzato da cinque generazioni. Quali eventi nella vita dei suoi proprietari hanno impedito loro di utilizzarlo? Questo mistero porta la narratrice a immergersi nelle traiettorie di quattro donne dimenticate dalla Storia e segnate dalle imposizioni del tempo. Dolores, costretta a sposarsi quando desiderava davvero farsi suora; María Antonia, orfana di madre, chiamata a prendersi cura dei fratelli e costretta a prendere le distanze dalla letteratura; Isabel, il cui universo era più vasto di quello assegnatole – essendo la moglie di un futuro presidente –; Tona, in balia degli alti e bassi del fratello e della presidenza di suo padre, Marco Fidel Suárez. Eppure tutti hanno resistito a modo loro.

Queste donne diventano la compagnia della nostra narratrice e, insieme al suo cane Piro, la aiutano a superare la partenza del figlio e la solitudine di una migrazione che ha intrapreso dopo il marito. È così che quanto più si sente perduta con se stessa, tanto più le cerca negli archivi di famiglia, nelle lettere e nei libri per scoprire che le loro disgrazie e perdite sono anche le sue, che le ferite familiari hanno emanato luce e oscurità generazione dopo generazione, e, soprattutto, capire quante vite relegate ci hanno plasmato come Paese