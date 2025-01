80 anni fa, nel 1945, finiva la guerra più sanguinosa della storia dell’umanità. La Casa Russa di Roma, nel corso dell’anno, dedicherà una serie di eventi all’80° anniversario della Vittoria. Giovedì 23 gennaio 2025 alle ore 18:30 si aprirà l’Anno della Vittoria con la presentazione del libro “Il Battaglione Partigiano Russo d’Assalto”, scritto dal comandante del battaglione, Vladimir Pereladov. Ufficiale sovietico e partecipante al movimento di Resistenza Italiano durante la Seconda Guerra Mondiale che fuggì dalla prigionia nel 1943.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria a questo link!

Il racconto

Raccontava così questa svolta della sua vita: “Mi hanno nascosto l’operaio italiano Dini Quirino e sua moglie Rosa. Hanno preso cura di me, mi hanno dato da mangiare, mi hanno insegnato l’italiano. Ho vissuto con questa famiglia per tre mesi. Dini Quirino era un partigiano, gli ho chiesto di mandarmi dai partigiani. Insieme ai partigiani italiani ho preso parte a diverse operazioni di combattimento. Poi ho saputo che nelle unità italiane c’erano dei russi, ma non conoscevano l’italiano; quindi, non potevano partecipare alle operazioni di combattimento. Ho chiesto al comandante Mario Ricci (Armando) di mettermi a disposizione i partigiani russi. Pochi giorni dopo, 60 ex prigionieri di guerra sovietici sono venuti da me…”.

Il battaglione partigiano, guidato dal “Capitano Russo”, come veniva chiamato dagli italiani, fece saltare 121 ponti e 350 mezzi militari, disarmò 50 guarnigioni. Vladimir Pereladov ha ricevuto numerosi premi in Russia e in Italia. È stato cittadino onorario di Sassuolo e di Berdsk. Il soldato russo che ha lasciato un segno profondo nella storia del movimento partigiano italiano è scomparso a Mosca nel 2008 all’età di 90 anni.

Gli ospiti

Intervengono la nipote del comandante Pereladov Marina Pozdnyakova; il saggista, storico e curatore del libro Giambattista Cadoppi; il Presidente dell’Associazione Culturale “Russia – Emilia Romagna” Luca Rossi e lo storico e ricercatore Michail Talalay. La serata proseguirà con la proiezione del documentario “Bello ciao” su Vladimir Pereladov con le riprese fatte in Russia e in Italia. La pellicola sarà proiettata in russo con sottotitoli in italiano.

L’evento si terrà presso la Casa Russa a Roma in via Piazza Benedetto Cairoli, 6