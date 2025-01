“La troika russa”: il concerto che apre il 2025 alla Casa Russa di Roma

Il programma musicale della Casa Russa a Roma nel 2025 si aprirà sabato 18 gennaio alle 18:30 con il concerto “La Troika russa”. Si tratta di un evento musicale che celebra la tradizione della musica classica russa. Questo concerto si inserisce in una serie di eventi culturali organizzati dalla Casa Russa, un centro culturale che promuove la cultura russa in Italia. Nella sala si esibiranno Aleksandr Pokidchenko, compositore, pianista, docente, attore, Artista del Merito della Federazione Russa; Marina Klimova, soprano lirico, laureata all’Accademia di Arte Corale di Mosca intitolata a Popov e Mikhail Kazakov, straordinario sassofonista russo, vincitore del concorso più prestigioso per i sassofonisti “Andorra SaxFest”, artista della “Selmer Paris”.



Il pubblico potrà ascoltare le versioni moderne di musica classica e le composizioni contemporanee. In programma le musiche di Sergej Rachmaninov, Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin, Henry

Mancini, Roberto Molinelli, Leonardo Bernstein, Vadim Gamalia, Aleksandra Pakhmutova e altri compositori. Aleksandr Pokidchenko eseguirà le proprie composizioni e leggera le poesie di Aleksandr Puškin.

L’ingresso è libero, la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare online compilando questo form. All’ingresso è necessario esibire un documento d’identità.

Piazza Benedetto Cairoli, 6 – 00186 Roma.

La Casa Russa a Roma

La Casa Russa è il centro culturale ufficiale presso l’Ambasciata russa in Italia. Il centro organizza anche molteplici corsi per imparare la lingua e promuovere la cultura russa in Italia e nella capitale. Dispone di una Biblioteca/Mediateca in sede e dà supporto per l’ottenimento delle Borse di studio per le migliori università Russe. La Casa Russa organizza, poi, mostre, concerti, conferenze, rassegne cinematografiche in presenza. L’edificio è stato costruito nel XIX secolo come sede di rappresentanza della comunità russa in Italia, principalmente per ospitare l’ambasciata e funzioni diplomatiche, ma anche come centro culturale. La Casa Russa ha una notevole importanza storica e culturale, poiché ha ospitato numerosi eventi legati alla cultura russa, tra cui concerti, conferenze e altre manifestazioni artistiche. Nel corso degli anni, la Casa Russa ha rappresentato anche un simbolo della tradizione e dell’influenza russa a Roma, divenendo un luogo di incontro per artisti, intellettuali e diplomatici provenienti dalla Russia. Un incontro per scoprire una cultura.