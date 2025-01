Mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20.00 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma nella sala Petrassi si è tenuta l’esibizione dell’ensemble folcloristico slovacco SLUK in occasione della visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica slovacca S.E Peter Pellegrini e in occasione della festa nazionale della Repubblica Slovacca.

La Slovacchia e la cultura slovacca hanno presentato il Collettivo di arte popolare – SLUK dal titolo “Slovacchia: tradizioni senza tempo in movimento della danza”. Nel Foyer, prima dell’ingresso in sala, una mostra di fotografie di gioielli e fonti di ispirazione dell’artista e designer slovacca Petra Toth che nel suo lavoro usa ornamenti slavi originali, trasformandoli successivamente in una sofisticata forma contemporanea.

Collettivo di arte popolare SLUK

Il collettivo di arte popolare slovacca è un corpo artistico professionale attivo dal 1949, che si orienta all’elaborazione artistica e all’interpretazione della cultura tradizionale slovacca. Il loro lavoro si basa su forme autentiche dell’arte popolare che trasforma in spettacoli rappresentativi di alta qualità e di grande richiamo per il pubblico. Negli ultimi anni la creazione artistica è stata segnata dagli sforzi per trovare un nuovo volto e una nuova forma per il terzo millennio e verso il futuro con uno sguardo particolare anche alle altre culture.

Una scena artistica che dà spazio ai giovani artisti, agli studenti universitari, ma anche al pubblico esperto per la realizzazione dei propri progetti, per la creazione di eventi e programmi artistici di coproduzione, tra generi diversi e in un’ottica multiculturale, nonchè per l’organizzazione di workshop, seminari e convegni.

Centro per la cultura popolare tradizionale

Il centro per la cultura popolare tradizionale è un luogo di lavoro specializzato di SLUK, il cui compito è quello di svolgere le attività legate all’attuazione della Convenzione dell’Unesco sulla protezione del patrimonio culturale immateriale e del Concetto governativo per la cura della cultura popolare tradizionale. La sua attività è incentrata sul documentare, conservare ed elaborare i fenomeni della cultura popolare tradizionale, procedendo al loro inventario e rendendoli fruibili. Si tratta del principale curatore della “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale della Slovacchia” e della “lista delle pratiche migliori per proteggere il patrimonio culturale immateriale della Slovacchia”