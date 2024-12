Il nuovo volo diretto Milano-Cartagena rafforza il collegamento tra l’Italia e la Colombia

L’Ambasciata della Colombia in Italia festeggia con entusiasmo l’inaugurazione del primo volo diretto tra Milano e Cartagena, operato dalla compagnia aerea italiana Neos. Questo volo inaugurale, atterrato il 22 dicembre all’Aeroporto Internazionale Rafael Núñez, segna una pietra miliare nel consolidamento dei legami turistici, culturali ed economici tra l’Italia e la Colombia.

L’atterraggio è stato accolto con una cerimonia speciale ed è stato accompagnato dal Vice Ministro degli Affari Esteri Jorge Rojas e dalla Vice Ministro degli Affari Multilaterali Kandya Obezo, dal Vice Ministro del Turismo (incaricato) Juan Manrique Camargo, dalle autorità locali e dai membri dell’aerostazione , che hanno offerto un caloroso benvenuto con presentazioni culturali da parte dell’Istituto del Patrimonio e della Cultura di Cartagena (@ipcc_cartagena).

L’Ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo collegamento aereo nel promuovere la Colombia come destinazione preferita dai viaggiatori europei. Questa rotta, operata settimanalmente da un moderno Boeing 787-9 Dreamliner, è il risultato di uno sforzo coordinato tra enti come ProColombia, l’Operatore Internazionale dell’Aeroporto di Cartagena (OINAC), l’Ufficio del Sindaco di Cartagena, Corpoturismo e il Ministero del Turismo.

Il volo

L’incorporazione di questo itinerario fa parte della strategia del governo nazionale per posizionare la Colombia come destinazione turistica di livello mondiale, promuovendo la ricchezza storica, culturale e naturale di città emblematiche come Cartagena de Indias. Disponibile fino ad aprile 2025, con possibilità di estensione, questo volo promuove la connettività internazionale e rafforza lo scambio culturale ed economico tra le due nazioni. Dall’Ambasciata della Colombia in Italia riaffermiamo il nostro impegno nel promuovere iniziative che avvicinino le nostre nazioni e contribuiscano allo sviluppo turistico e culturale del nostro Paese.

L’ultimo volo di questa operazione sara’ il 27 aprile 2025. E’ una proposta sicuramente tendente ad offrire nuove opportunita’ al mercato italiano proponendo Cartagena offerta nel passato al mercato leisure del volo piu’ albergo o club. Poi un ritorno su Punta Cana dopo tantissimo tempo che il leisure italiano sceglieva La Romana.

Le destinazioni

Cartagena, conosciuto come «La città eroica», ti affascineràá con la sua ricca storia coloniale, la sua cultura vibrante e l’architettura affascinante. Percorri le sue mura, goditi le sue spiagge e déLasciati trasportare dal ritmo di questa città piena di vita.

Punta Cana, da parte sua, offre spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, ideale per rilassarsi e godersi il sole. Esplora la sua natura esuberante, praticare sport acquaticiáticos o semplicemente relásoggiornare in un resort di prim’ordine.