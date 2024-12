La Colombia ha partecipato all’84a Assemblea Generale dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato

La Colombia ha partecipato, guidata dal Ministro Plenipotenziario, Juan Camilo Saretzki Forero, all’84a Assemblea Generale dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato – UNIDROIT. Oggi gli Stati membri sono sessantacinque (65), i più recenti dei quali sono stati Singapore (1 marzo 2023) e Mongolia (21 aprile 2023).



Spettava alla regione delle Americhe, secondo rotazione geografica annuale, presentare un candidato alla Presidenza dell’Assemblea, e al delegato della capitale del Paraguay, Miguel Angel Aranda, consigliere del Ministro degli Affari Esteri di detto paese, è stato scelto per acclamazione, che ha ricevuto il testimone dall’Ambasciatore del Sud Africa, Nosipho Nausca-Jean, fino al dicembre 2025.

I temi

Uno dei temi più importanti e di sfondo di questa assemblea è stata l’entrata in vigore del Protocollo Ferrovia l’8 marzo 2024, che fa parte della Convenzione di Capo Verde, che rappresenta una pietra miliare nella modernizzazione del finanziamento del materiale rotabile ferroviario. È stata inoltre sottolineata la ratifica del Protocollo Ferroviario da parte del Sud Africa e celebrato il fatto che il Paraguay abbia ratificato, alla fine di novembre, i tre protocolli della Convenzione del Capo (MAC, Protocollo Ferroviario e Protocollo Spaziale). Per questa assemblea gli Stati membri sono stati chiamati, tra gli altri, ad affrontare l’approvazione di; modifiche al bilancio 2023, aggiustamenti per il 2024 e bilancio preliminare per il 2025, con enfasi sulla gestione finanziaria sostenibile.

Il Segretario Generale dell’UNIDROIT, Professore Ignacio Tirado, nel riferire sulle attività dell’Istituto nel 2024, ha evidenziato, tra gli altri, la commemorazione dei 30 anni dei Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali, attività svolta nell’Università Externado de Colombia, occasione che ha avuto per effettuare visite di lavoro alla Farnesina colombiana e ad altre Entità. Di particolare interesse per l’Istituto e i suoi membri è stato aprire la discussione sui preparativi da svolgere nel 2025, per la celebrazione del centenario dell’UNIDROIT nel 2026. Possibili alternative per ottenere risorse sono già allo studio.

Anche la Colombia era presente negli eventi paralleli organizzati intorno all’Assemblea; “Giudici nazionali e soft law internazionale” e la Giornata della presidenza africana, che ha caratterizzato importanti discussioni sulla cooperazione transfrontaliera e sulla crescita sostenibile in quella regione.

UNIDROIT

UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, in francese: Institut international pour l’unification du droit privé, da cui l’acronimo) è un’organizzazione internazionale che persegue l’armonizzazione del diritto internazionale privato e nel 2015 conta 63 Stati membri. Tra i suoi progetti vi è la produzione di bozze di trattati internazionali e di leggi. Nato nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni, è stato ricostituito nel 1940 sulla base di un accordo multilaterale.

L’Istituto si finanzia con quote degli Stati membri ed un finanziamento di base del Governo italiano. Singoli progetti hanno poi specifici finanziamenti. L’UNIDROIT ha sede nella zona centrale di Roma, in Via Panisperna, vicino a via Nazionale presso gli edifici di Villa Aldobrandini. Il Presidente dell’Istituto è Mariachiara Malaguti e il Segretario generale è Ignacio Tirado